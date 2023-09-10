https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895323840.html

Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах

Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах - РИА Новости, 10.09.2023

Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах

Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками,... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:31

2023-09-10T13:31

2023-09-10T13:36

россия

финляндия

еврокомиссия

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками, говорится в сообщении российского посольства в Telegram."В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с.г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230621/sanktsii-1879622288.html

россия

финляндия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, еврокомиссия