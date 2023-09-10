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Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах - РИА Новости, 10.09.2023
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13:31 10.09.2023 (обновлено: 13:36 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/finlyandiya-1895323840.html
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах - РИА Новости, 10.09.2023
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах
Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:31
2023-09-10T13:36
россия
финляндия
еврокомиссия
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками, говорится в сообщении российского посольства в Telegram."В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с.г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", - говорится в сообщении.
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россия, финляндия, еврокомиссия
Россия, Финляндия, Еврокомиссия
Россиянам рекомендовали не ездить в Финляндию на машинах

Россиянам порекомендовали не ездить в Финляндию на машинах из-за разъяснений ЕК

CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki DayФлаги Финляндии и Хельсинки
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
CC BY 2.0 / Michael Davis-Burchat / Helsinki Day
Флаги Финляндии и Хельсинки. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 10 сен - РИА Новости. Российская дипмиссия в Хельсинки рекомендует гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками, говорится в сообщении российского посольства в Telegram.
"В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии от 8 сентября с.г. запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС №833/2014 независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС. В частности, это касается автомобилей с общим числом мест менее 10. С учетом возможных рисков рекомендуем гражданам России воздержаться от поездок в Финляндию на автомобилях с российскими регистрационными знаками", - говорится в сообщении.
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