https://ria.ru/20230910/filippiny-1895264277.html

Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу

Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу - РИА Новости, 10.09.2023

Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу

Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало авиаперелетов в Себу, пока сторонам нужно решить ряд вопросов, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023 посол Филиппин... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:45

2023-09-10T04:45

2023-09-10T04:45

владивосток

себу

филиппины

игорь байлен (посол филиппин в россии)

константин шестаков

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало авиаперелетов в Себу, пока сторонам нужно решить ряд вопросов, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023 посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Мэр Себу здесь, у нас тут очень представительная делегация. И со стороны Себу, и со стороны Владивостока есть интерес к этому вопросу. Вчера мы обсуждали эту тему с мэром Владивостока Константином Шестаковым", - - сказал Байлен в беседе с агентством. По словам дипломата, существует ряд вопросов, которые сторонам нужно решить, но обе они заинтересованы в этой инициативе. Однако сказать точно, когда появится конкретика по этой теме, пока сложно, указал он. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html

владивосток

себу

филиппины

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владивосток, себу, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023