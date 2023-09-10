https://ria.ru/20230910/filippiny-1895264277.html
Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу
Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу - РИА Новости, 10.09.2023
Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу
Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало авиаперелетов в Себу, пока сторонам нужно решить ряд вопросов, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023 посол Филиппин... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T04:45
2023-09-10T04:45
2023-09-10T04:45
владивосток
себу
филиппины
игорь байлен (посол филиппин в россии)
константин шестаков
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало авиаперелетов в Себу, пока сторонам нужно решить ряд вопросов, заявил РИА Новости на ВЭФ-2023 посол Филиппин в РФ Игорь Байлен. "Мэр Себу здесь, у нас тут очень представительная делегация. И со стороны Себу, и со стороны Владивостока есть интерес к этому вопросу. Вчера мы обсуждали эту тему с мэром Владивостока Константином Шестаковым", - - сказал Байлен в беседе с агентством. По словам дипломата, существует ряд вопросов, которые сторонам нужно решить, но обе они заинтересованы в этой инициативе. Однако сказать точно, когда появится конкретика по этой теме, пока сложно, указал он. VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html
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владивосток, себу, филиппины, игорь байлен (посол филиппин в россии), константин шестаков, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Владивосток, Себу, Филиппины, Игорь Байлен (посол Филиппин в России), Константин Шестаков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Филиппины обсуждают с властями Владивостока начало полетов в Себу
Посол Филиппин Байлен: Манила и Владивосток обсуждают запуск авиарейсов в Себу