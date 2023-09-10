https://ria.ru/20230910/elektroenergiya-1895273533.html

Минэнерго спрогнозировало объем экспорта электроэнергии из России

Минэнерго спрогнозировало объем экспорта электроэнергии из России - РИА Новости, 10.09.2023

Минэнерго спрогнозировало объем экспорта электроэнергии из России

Объем экспорта российской электроэнергии по итогам 2023 года будет ниже, чем в прошлом году, в первую очередь из-за сокращения поставок в Китай с начала года... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:35

2023-09-10T07:35

2023-09-10T07:35

экономика

китай

россия

монголия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Объем экспорта российской электроэнергии по итогам 2023 года будет ниже, чем в прошлом году, в первую очередь из-за сокращения поставок в Китай с начала года примерно на 18%, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "С начала года снижены поставки электроэнергии примерно на 18%", - сказал он, комментируя ситуацию с экспортом электроэнергии в Китай. В ответ на вопрос, удастся ли по итогам года достичь по экспорту в целом уровня 2022 года, министр ответил: "Думаю, нет. В первую очередь из-за сокращения экспорта в Китай". Он пояснил, что сокращение экспорта в Китай связано с существенным объемом ремонтов в генерации - больше 1000 МВт, а также с имеющимися правилами использования водных ресурсов. "Мы не можем, например, отменить аварийный ремонт тепловой генерации и загрузить желаемый объем гидрогенерации. Когда объем мощности тепловой генерации уменьшается, приходится снижать и экспорт по линии электропередачи 750 кВ "Амурская - Хэйхэ" (построена для увеличения экспорта электроэнергии в Китай). Мы вынужденно уменьшали поставки до 100, 200, 300, доходило и до 700 МВт. Каждый день анализируется режим и стараемся экспортировать максимально, что можем", - пояснил министр. По итогам 2022 года компания "Интер РАО", единственный оператор экспорта и импорта электроэнергии в РФ, поставила в Китай рекордный объем электроэнергии - 4,7 миллиарда кВт.ч. Ранее объемы экспорта составляли около 3 миллиардов кВт.ч в год, в 2021 году Китай попросил увеличить поставки из-за энергодефицита. Помимо Китая Россия поставляет электроэнергию в Монголию, Киргизию, Казахстан. Экспорт электроэнергии из России в Европу прекращен с весны 2022 года. ВЭФ пройдет 10-13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230910/spg-1895272730.html

китай

россия

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экономика, китай, россия, монголия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023