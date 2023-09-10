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Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
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09:16 10.09.2023 (обновлено: 09:23 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/eksport-1895285531.html
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:16
2023-09-10T09:23
экономика
россия
китай
николай шульгинов
вэф-2023
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ."Экспорт в Китай наращивается – по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю", - сказал министр.Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, писал ранее вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". По его словам, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай вырос в 2022 году на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного - в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров. На четверть был увеличен экспорт угля, до 67,1 миллиона тоннVIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/eksport-1895276517.html
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экономика, россия, китай, николай шульгинов, вэф-2023, в мире
Экономика, Россия, Китай, Николай Шульгинов, ВЭФ-2023, В мире
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов

Шульгинов: экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ.
«
"Экспорт в Китай наращивается – по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю", - сказал министр.
Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, писал ранее вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". По его словам, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай вырос в 2022 году на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного - в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров. На четверть был увеличен экспорт угля, до 67,1 миллиона тонн
VIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаРоссияКитайНиколай ШульгиновВЭФ-2023В мире
 
 
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