https://ria.ru/20230910/eksport-1895285531.html
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов - РИА Новости, 10.09.2023
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:16
2023-09-10T09:16
2023-09-10T09:23
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15% и превысит 100 миллионов тонн, сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках ВЭФ."Экспорт в Китай наращивается – по итогам года мы ожидаем чуть более 100 миллионов тонн. Это примерно плюсом на 15% к прошлогоднему показателю", - сказал министр.Россия в 2022 году увеличила экспорт нефти в Китай на 28%, до 89 миллионов тонн, писал ранее вице-премьер Александр Новак в своей авторской статье в журнале "Энергетическая политика". По его словам, экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Китай вырос в 2022 году на 35,2%, до 6 миллионов тонн, трубопроводного - в 1,5 раза, до 15,4 миллиарда кубометров. На четверть был увеличен экспорт угля, до 67,1 миллиона тоннVIII Восточный экономический форум состоится 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, россия, китай, николай шульгинов, вэф-2023, в мире
Экономика, Россия, Китай, Николай Шульгинов, ВЭФ-2023, В мире
Шульгинов спрогнозировал рост экспорта нефти в Китай на 15 процентов
Шульгинов: экспорт нефти из России в Китай по итогам 2023 года вырастет на 15%