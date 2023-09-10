https://ria.ru/20230910/eksport-1895276517.html

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США - РИА Новости, 10.09.2023

Россия нарастила экспорт нефтепродуктов в Бразилию, втрое обогнав США

В августе Бразилия резко нарастила импорт российских нефтепродуктов, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом — США, следует из... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T08:18

2023-09-10T08:18

2023-09-10T09:32

экономика

бразилия

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В августе Бразилия резко нарастила импорт российских нефтепродуктов, так что он втрое превысил объемы, поставленные ближайшим конкурентом — США, следует из расчетов РИА Новости на основе данных бразильской таможни. Так, закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла в 2,4 раза — до 672,8 миллиона долларов. Для России это абсолютный рекорд экспорта в Бразилию как в денежном, так и абсолютном выражении. Вторым крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Бразилию были США, но они сократили экспорт на треть — до 311,3 тысячи тонн. Выручка при этом уменьшилась на 25 процентов — до 281,2 миллиона долларов. Тройку лидеров по итогам августа замыкает Индия, из которой Бразилия импортировала 164,5 тысячи тонн нефтепродуктов на 155,2 миллиона долларов. Это больше показателя предыдущего месяца в 2,6 раза в абсолютном и в 3,1 раза в денежном выражении. Более 100 тысяч тонн нефтепродуктов поставили в Бразилию Нидерланды, Перу и Саудовская Аравия. По итогам восьми месяцев нынешнего года главным экспортером нефтепродуктов в Бразилию остаются США, хотя в годовом выражении поставки рухнули вдвое — до 4,1 миллиона тонн. Второе место занимает Россия, которая поднялась на две позиции, нарастив экспорт в 5,6 раза — до четырех миллионов тонн. На третьем месте расположились Нидерланды, поставки откуда увеличились в 3,3 раза — до 1,35 миллиона тонн. Из остальных стран Бразилия импортирует менее миллиона тонн. Как рассказал в интервью РИА Новости посол Бразилии в Москве Родриго де Лима, его страна существенно увеличила закупки у России бензина и дизельного топлива, что помогает сельскохозяйственной отрасли.

https://ria.ru/20230904/uran-1893998596.html

https://ria.ru/20230902/rossiya-1893800058.html

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экономика, бразилия, россия