Британия передала Украине четыре эхолота
Британия передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press OfficeКонтейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы
© AP Photo / Ukraine's Infrastructure Ministry Press Office
Контейнеровоз Joseph Schulte выходит из порта Одессы . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, сообщило в воскресенье британское министерство обороны.
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"Британская гидрографическая служба… передала государственной гидрографической службе Украины оборудование общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов… чтобы поддержать коммерческое судоходство", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании.
В общей сложности Украина получила два однолучевых и два многолучевых эхолота, которые будут использованы для "гидрографических исследований".
"Данные можно обработать и использовать для создания и обновления мореходных карт… для поддержания безопасного судоходства в регионе", - сказано в заявлении.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что его страна будет следить за действиями России в Черном море, используя средства разведки.
После прекращения зерновой сделки военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.