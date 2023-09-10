https://ria.ru/20230910/ekholot-1895261537.html

Британия передала Украине четыре эхолота

Британия передала Украине четыре эхолота - РИА Новости, 10.09.2023

Британия передала Украине четыре эхолота

Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, сообщило в воскресенье британское министерство обороны. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:19

2023-09-10T03:19

2023-09-10T05:18

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Гидрографическая служба Великобритании передала Украине четыре эхолота стоимостью 1,6 миллиона фунтов, сообщило в воскресенье британское министерство обороны."Британская гидрографическая служба… передала государственной гидрографической службе Украины оборудование общей стоимостью 1,6 миллиона фунтов… чтобы поддержать коммерческое судоходство", - говорится в пресс-релизе на сайте правительства Великобритании. В общей сложности Украина получила два однолучевых и два многолучевых эхолота, которые будут использованы для "гидрографических исследований"."Данные можно обработать и использовать для создания и обновления мореходных карт… для поддержания безопасного судоходства в регионе", - сказано в заявлении.Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак пообещал, что его страна будет следить за действиями России в Черном море, используя средства разведки.После прекращения зерновой сделки военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов — Черноморск, Одесса и Южный. Киев 12 августа объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность.

https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html

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в мире, украина, риши сунак, вооруженные силы украины, великобритания, россия