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В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин - РИА Новости, 10.09.2023
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Туризм
 
14:27 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html
В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин
В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин - РИА Новости, 10.09.2023
В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин
Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:27
2023-09-10T14:27
туризм
в мире
греция
новости - туризм
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы... Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвертый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", - передает агентство в воскресенье. Как отметила полиция, жизни пострадавших ничто не угрожает. Причины ДТП выясняются.
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в мире, греция, новости - туризм
Туризм, В мире, Греция, Новости - Туризм
В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин

AFP: в Греции в ДТП с автобусом погибли четыре человека, включая россиянина

© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
«
"Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы... Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвертый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", - передает агентство в воскресенье.
Как отметила полиция, жизни пострадавших ничто не угрожает. Причины ДТП выясняются.
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