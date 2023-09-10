https://ria.ru/20230910/dtp-1895336595.html

В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин

В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин - РИА Новости, 10.09.2023

В Греции в ДТП с туристическим автобусом погиб россиянин

Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:27

2023-09-10T14:27

2023-09-10T14:27

туризм

в мире

греция

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_0b894d41f00a08408cde5e275b839bb5.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Четыре человека, в том числе один россиянин, погибли, еще 23 пострадали в результате столкновения туристического автобуса с легковым автомобилем на трассе у города Килкис на севере Греции, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. "Автобус с сербскими номерами перевозил 81 человека, из которых 23 получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие больницы... Трое погибших находились в протараненном автомобиле с греческими номерами. По данным полиции, четвертый пассажир, который был госпитализирован, скончался от полученных травм. Четверо погибших были мужчинами: трое греков и один россиянин", - передает агентство в воскресенье. Как отметила полиция, жизни пострадавших ничто не угрожает. Причины ДТП выясняются.

https://ria.ru/20230901/bali-1893604274.html

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, греция, новости - туризм