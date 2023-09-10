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В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 10.09.2023
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13:57 10.09.2023 (обновлено: 14:15 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/dtp-1895329310.html
В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане погиб человек
В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане погиб человек - РИА Новости, 10.09.2023
В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане погиб человек
Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:57
2023-09-10T14:15
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.По предварительным данным, в воскресенье, около 12.00 мск, на автодороге вблизи поселка Талги Буйнакского района водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом."В результате дорожного-транспортного происшествия есть погибший и пострадавшие", – говорится в сообщении.На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города Буйнакска.Ранее МВД Дагестана сообщило о девяти пострадавших в этой аварии.
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане погиб человек

Прокуратура: один человек погиб в ДТП с пассажирским микроавтобусом в Дагестане

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МАХАЧКАЛА, 10 сен - РИА Новости. Один человек погиб в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Дагестане, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По предварительным данным, в воскресенье, около 12.00 мск, на автодороге вблизи поселка Талги Буйнакского района водитель ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским микроавтобусом.
«
"В результате дорожного-транспортного происшествия есть погибший и пострадавшие", – говорится в сообщении.
На место происшествия для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб выехал прокурор города Буйнакска.
Ранее МВД Дагестана сообщило о девяти пострадавших в этой аварии.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 31.05.2023
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ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
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