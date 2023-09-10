https://ria.ru/20230910/dostup-1895285175.html

Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям

Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям - РИА Новости, 10.09.2023

Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям

Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:12

2023-09-10T09:12

2023-09-10T09:12

экономика

россия

николай шульгинов

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

владивосток

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", - сказал он. Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления. "Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", - объяснил позицию министерства Шульгинов. По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах. "Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров... Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", - подчеркнул глава Минэнерго. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://realty.ria.ru/20230216/ferma-1851672919.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владивосток, вэф-2023