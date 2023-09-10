Рейтинг@Mail.ru
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/dostup-1895285175.html
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям - РИА Новости, 10.09.2023
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям
Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:12
2023-09-10T09:12
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владивосток
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_0:224:2844:1824_1920x0_80_0_0_d19e85e4c14ee5269be1e2d460af2171.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", - сказал он. Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления. "Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", - объяснил позицию министерства Шульгинов. По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах. "Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров... Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", - подчеркнул глава Минэнерго. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://realty.ria.ru/20230216/ferma-1851672919.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1c/1841934275_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_302c70ec56b92d8194cf3d200ff1836b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владивосток, ВЭФ-2023
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям

Шульгинов предложил исключить майнеров из недискриминационного доступа к сетям

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов.
«
"Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", - сказал он.
Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления.
"Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", - объяснил позицию министерства Шульгинов.
Видеокарта - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Юристы рассказали, когда накажут за майнинг-ферму в доме
16 февраля, 03:00
По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах.
"Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров... Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", - подчеркнул глава Минэнерго.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРоссияНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ВладивостокВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала