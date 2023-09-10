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Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям - РИА Новости, 10.09.2023
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям
Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:12
2023-09-10T09:12
2023-09-10T09:12
экономика
россия
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
владивосток
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов. "Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", - сказал он. Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления. "Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", - объяснил позицию министерства Шульгинов. По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах. "Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров... Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", - подчеркнул глава Минэнерго. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), владивосток, вэф-2023
Экономика, Россия, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Владивосток, ВЭФ-2023
Майнеров предложили лишить права недискриминационного доступа к сетям
Шульгинов предложил исключить майнеров из недискриминационного доступа к сетям
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго России полагает, что на майнинг криптовалют не должно распространяться право недискриминационного доступа к электросетям, сообщил РИА Новости в интервью в рамках Восточного экономического форума министр энергетики Николай Шульгинов.
«
"Мы не просто хотим, а настойчиво предлагаем из недискриминационного доступа майнеров или исключить вообще, или хотя бы временно. Так мы сможем сначала подключать промышленные, социальные объекты, ЖКХ, а потом уже можно и майнинговое производство", - сказал он.
Согласно правилам, энергосистема обязана обеспечить техприсоединение любой новой нагрузки потребления.
"Сейчас в Юго-Восточной Сибири не всегда есть возможность подключить новых потребителей, хотя у нас недискриминационный доступ к энергоснабжению. Каждого, кто запросил, должны подключить. Майнеры пришли первыми, они быстро строят. А после них пришел какой-нибудь объект ЖКХ, а свободной мощности нет, его подключить не могут", - объяснил позицию министерства Шульгинов.
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По его словам, речь идет о майнинге на всей территории России, а не только в энергодефицитных районах.
"Мы такую проблему видим и в других регионах. Крупные объекты хотят присоединиться, а там уже есть заявки на присоединение майнеров... Мы за то, чтобы они появлялись там, где у нас есть избытки мощности на самом деле. Но только после того, как эту экономическую деятельность легализуют", - подчеркнул глава Минэнерго.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.