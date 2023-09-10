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Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер - РИА Новости, 10.09.2023
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08:21 10.09.2023 (обновлено: 08:37 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/dempfer-1895276820.html
Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер
Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер - РИА Новости, 10.09.2023
Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер
Минэнерго РФ прорабатывает предложения, как донастроить параметры топливного демпфера с учетом интересов как бизнеса, так и бюджета РФ, при этом отмена... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T08:21
2023-09-10T08:37
экономика
владивосток
николай шульгинов
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает предложения, как донастроить параметры топливного демпфера с учетом интересов как бизнеса, так и бюджета РФ, при этом отмена сентябрьской корректировки этого механизма не обсуждается, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума. Механизм топливного демпфера скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ в рамках данного механизма сокращаются вдвое как по бензину, так и по дизельному топливу. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС. "Мы прорабатываем предложения по корректировке мер поддержки для нормализации ситуации на рынке. Смотрим, как можно донастроить параметры демпфера, учитывая все трудности, которые испытал рынок от предыдущей корректировки, но при этом мы должны и с интересами бюджета считаться", - сказал министр. На вопрос о том, обсуждается ли "откат" к прошлым параметрам механизма, Шульгинов ответил: "Нет. Но мы ищем решение, которое ослабило бы давление на рынок". Как писала ранее в сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Минэнерго обсуждает с нефтяной отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. По данным собеседников издания, Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, но хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230910/toplivo-1895274760.html
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экономика, владивосток, николай шульгинов, министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство финансов рф (минфин россии), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Николай Шульгинов, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Минэнерго думает, как донастроить топливный демпфер

Шульгинов: топливный демпфер планируют донастроить с учетом интересов бизнеса

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкНиколай Шульгинов на Восточном экономическом форуме
Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ прорабатывает предложения, как донастроить параметры топливного демпфера с учетом интересов как бизнеса, так и бюджета РФ, при этом отмена сентябрьской корректировки этого механизма не обсуждается, рассказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума.
Механизм топливного демпфера скорректирован с 1 сентября до конца 2026 года. Согласно закону, выплаты нефтяным компаниям из бюджета РФ в рамках данного механизма сокращаются вдвое как по бензину, так и по дизельному топливу. По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, сокращение бюджетных выплат компаниям повлечет дальнейший рост оптовых цен на топливо и убыточность торговли на независимых АЗС.
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"Мы прорабатываем предложения по корректировке мер поддержки для нормализации ситуации на рынке. Смотрим, как можно донастроить параметры демпфера, учитывая все трудности, которые испытал рынок от предыдущей корректировки, но при этом мы должны и с интересами бюджета считаться", - сказал министр. На вопрос о том, обсуждается ли "откат" к прошлым параметрам механизма, Шульгинов ответил: "Нет. Но мы ищем решение, которое ослабило бы давление на рынок".
Как писала ранее в сентябре газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Минэнерго обсуждает с нефтяной отраслью возврат к полным выплатам по демпферу в условиях рекордных цен на топливо. По данным собеседников издания, Минфин концептуально не против вернуться к полным выплатам по демпферу, но хочет получить компенсацию дополнительных расходов бюджета, поэтому обсуждение продолжается.
Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаВладивостокНиколай ШульгиновМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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