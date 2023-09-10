https://ria.ru/20230910/deli-1895350758.html
После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки
После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки - РИА Новости, 10.09.2023
После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки
С завершением саммита G20 в Нью-Дели на улицы индийской столицы вернулись мартышки, которых власти страны обещали отпугнуть на время международного мероприятия, РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T15:50
2023-09-10T15:50
2023-09-10T15:54
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. С завершением саммита G20 в Нью-Дели на улицы индийской столицы вернулись мартышки, которых власти страны обещали отпугнуть на время международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось, что власти Дели при подготовке к саммиту пошли на довольно нестандартные шаги для борьбы с мартышками. Например, власти разместили в городе картонные макеты кричащих лангуров – больших обезьян с белой шерстью, которых боятся мартышки, а в городских парках работали специально обученные специалисты, которые имитировали крики лангуров. Как убедился корреспондент РИА Новости, спустя пять часов после завершения саммита "двадцатки" макаки снова заполнили центр Нью-Дели, а одна семья приматов расположилась прямо напротив президентского дворца. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Саммит завершится в воскресенье официальной передачей председательства в группе Бразилии.
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в мире, нью-дели, дели, большая двадцатка, саммит g20, индия
В мире, Нью-Дели, Дели, Большая двадцатка, Саммит G20, Индия
После саммита G20 на улицы Дели вернулись мартышки
После саммита G20 на улицы индийской столицы Дели вернулись мартышки
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. С завершением саммита G20 в Нью-Дели на улицы индийской столицы вернулись мартышки, которых власти страны обещали отпугнуть на время международного мероприятия, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось, что власти Дели при подготовке к саммиту пошли на довольно нестандартные шаги для борьбы с мартышками. Например, власти разместили в городе картонные макеты кричащих лангуров – больших обезьян с белой шерстью, которых боятся мартышки, а в городских парках работали специально обученные специалисты, которые имитировали крики лангуров.
Как убедился корреспондент РИА Новости, спустя пять часов после завершения саммита "двадцатки" макаки снова заполнили центр Нью-Дели, а одна семья приматов расположилась прямо напротив президентского дворца.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит лидеров группы прошел в Нью-Дели 9-10 сентября. На него были приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Саммит завершится в воскресенье официальной передачей председательства в группе Бразилии.
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