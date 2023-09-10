https://ria.ru/20230910/dedmoroz-1895071480.html

Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза

Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2023

Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза

Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области увеличили до 150 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T02:16

2023-09-10T02:16

2023-09-10T02:16

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вологодская область

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олег кувшинников

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отдых в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области увеличили до 150 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона."Мы завершаем формирование мастер-плана развития этой территории с учетом открытия нового аэропортового комплекса в Великом Устюге и передачи дороги в этом направлении в федеральную собственность", – приводится в релизе цитата губернатора Олега Кувшинникова.Уже есть инвесторы, которые готовы создать крупнейший развлекательный парк в вотчине Деда Мороза. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшее время.

https://ria.ru/20230908/turprivlekatelnost-1894916906.html

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новости - туризм, вологодская область, великий устюг, дед мороз, олег кувшинников, туризм, отдых в россии, достопримечательности