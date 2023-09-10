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Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2023
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Туризм
 
02:16 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/dedmoroz-1895071480.html
Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза
Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2023
Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза
Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области увеличили до 150 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T02:16
2023-09-10T02:16
туризм
новости - туризм
вологодская область
великий устюг
дед мороз
олег кувшинников
туризм
отдых в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области увеличили до 150 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона."Мы завершаем формирование мастер-плана развития этой территории с учетом открытия нового аэропортового комплекса в Великом Устюге и передачи дороги в этом направлении в федеральную собственность", – приводится в релизе цитата губернатора Олега Кувшинникова.Уже есть инвесторы, которые готовы создать крупнейший развлекательный парк в вотчине Деда Мороза. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшее время.
https://ria.ru/20230908/turprivlekatelnost-1894916906.html
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новости - туризм, вологодская область, великий устюг, дед мороз, олег кувшинников, туризм, отдых в россии, достопримечательности
Туризм, Новости - Туризм, Вологодская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Олег Кувшинников, Туризм, отдых в России, Достопримечательности
Глава Вологодской области рассказал, как изменится вотчина Деда Мороза

Губернатор Вологодской области: вотчину Деда Мороза увеличили до 150 гектаров

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской областиВотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами
Вотчина Деда Мороза будет принимать туристов малыми группами - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Вологодской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге Вологодской области увеличили до 150 гектаров, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мы завершаем формирование мастер-плана развития этой территории с учетом открытия нового аэропортового комплекса в Великом Устюге и передачи дороги в этом направлении в федеральную собственность", – приводится в релизе цитата губернатора Олега Кувшинникова.
Уже есть инвесторы, которые готовы создать крупнейший развлекательный парк в вотчине Деда Мороза. Планируется, что все предпринятые меры позволят увеличить турпоток до 650 тысяч туристов в год в ближайшее время.
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ТуризмНовости - ТуризмВологодская областьВеликий УстюгДед МорозОлег КувшинниковТуризмотдых в РоссииДостопримечательности
 
 
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