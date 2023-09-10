https://ria.ru/20230910/britaniya-1895264086.html

В Британии пожаловалось на малочисленность своих ВВС

В Британии пожаловалось на малочисленность своих ВВС - РИА Новости, 10.09.2023

В Британии пожаловалось на малочисленность своих ВВС

ВВС Великобритании испытывают нехватку боевых самолетов и не обладают достаточными резервами на случай войны с Россией, говорится в опубликованном в воскресенье РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T04:33

2023-09-10T04:33

2023-09-10T04:33

россия

f-35

великобритания

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВВС Великобритании испытывают нехватку боевых самолетов и не обладают достаточными резервами на случай войны с Россией, говорится в опубликованном в воскресенье отчете британского комитета по обороне. "Воздушный флот британских ВВС сейчас обладает высокими, но узкоспециализированными возможностями. Он испытывает количественную нехватку и не обладает достаточными резервами… В условиях конфликта с равным соперником, как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем", - сказано в документе, опубликованном на сайте британского парламента. По информации комитета по обороне, в британских ВВС стоят на вооружении 205 самолетов с неподвижным крылом. Среди них 159 истребителей и 46 транспортных самолетов. Причем самолеты, выполняющие функции авиационных комплексов радиообнаружения и наведения, отсутствуют вовсе. Как отмечают эксперты, главным образом увеличить боеспособность ВВС можно за счет закупки дополнительных истребителей F-35 в добавок к 74 уже заказанным машинам. При этом в комиссии считают, что это приведет к новым серьезным расходам, поскольку техническое обеспечение F-35 "обходится неприемлемо дорого". Из-за нехватки скоростных реактивных истребителей британские ВВС испытывают проблемы и с подготовкой летного состава. В документе сказано, что министерство обороны будет вынуждено потратить более 55 миллионов фунтов, чтобы направить своих летчиков на обучение за границу, а к 2040 году 80% обучения пилотированию будет проходить на симуляторах.

https://ria.ru/20230906/ministr-1894551905.html

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великобритания

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россия, f-35, великобритания