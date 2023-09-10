https://ria.ru/20230910/blinken-1895416149.html

Блинкен утверждает, что Украина готова к переговорам с Россией

Блинкен утверждает, что Украина готова к переговорам с Россией - РИА Новости, 11.09.2023

Блинкен утверждает, что Украина готова к переговорам с Россией

Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC. РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-10T22:48

2023-09-10T22:48

2023-09-11T00:04

специальная военная операция на украине

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украина

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киев

владимир путин

энтони блинкен

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украина пойдет на переговоры при наличии инициативы со стороны России, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью ABC."Как именно все это закончится, где будут проходить линии, предстоит решать украинцам. <…> Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры", — сказал он.Как утверждает глава Госдепа, США поддержат киевские власти, если они объявят о готовности к диалогу. При этом он подчеркнул, что Украина не отказывается от притязаний на свои бывшие территории.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230818/germaniya-1890761854.html

https://ria.ru/20230810/peregovory-1889208323.html

украина

россия

киев

сша

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в мире, украина, россия, киев, владимир путин, энтони блинкен, государственный департамент сша, сша