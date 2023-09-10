Рейтинг@Mail.ru
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме - РИА Новости, 10.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 10.09.2023
https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме - РИА Новости, 10.09.2023
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:45
2023-09-10T18:45
в мире
сша
китай
ханой
ли цян
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_55284482cde96f69b23e3813a073fa78.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. "Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать", - сказал Байден. Журналисты тем не менее продолжили обращаться к президенту США с вопросами, один из них - о его встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Байден заявил, что говорил с представителем Китая о стабильности. "Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Страны Южного полушария имели доступ к переменам", - оговорился Байден.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895287113.html
сша
китай
ханой
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883060713_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c2544085c798336ce811be492035ae48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, ханой, ли цян, джо байден
В мире, США, Китай, Ханой, Ли Цян, Джо Байден
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме

Байден завершил пресс-конференцию в Ханое, сообщив журналистам, что идет спать

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать.
"Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать", - сказал Байден.
Журналисты тем не менее продолжили обращаться к президенту США с вопросами, один из них - о его встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном.
Байден заявил, что говорил с представителем Китая о стабильности. "Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Страны Южного полушария имели доступ к переменам", - оговорился Байден.
Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Байден досрочно завершил участие в саммите G20
09:22
 
В миреСШАКитайХанойЛи ЦянДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала