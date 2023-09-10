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"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме - РИА Новости, 10.09.2023
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T18:45
2023-09-10T18:45
2023-09-10T18:45
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. "Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать", - сказал Байден. Журналисты тем не менее продолжили обращаться к президенту США с вопросами, один из них - о его встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Байден заявил, что говорил с представителем Китая о стабильности. "Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Страны Южного полушария имели доступ к переменам", - оговорился Байден.
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в мире, сша, китай, ханой, ли цян, джо байден
В мире, США, Китай, Ханой, Ли Цян, Джо Байден
"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме
Байден завершил пресс-конференцию в Ханое, сообщив журналистам, что идет спать
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать.
"Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать", - сказал Байден.
Журналисты тем не менее продолжили обращаться к президенту США с вопросами, один из них - о его встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном
.
Байден заявил, что говорил с представителем Китая о стабильности. "Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Страны Южного полушария имели доступ к переменам", - оговорился Байден.
Байден досрочно завершил участие в саммите G20