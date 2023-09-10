https://ria.ru/20230910/biden-1895382552.html

"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме

"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме - РИА Новости, 10.09.2023

"Собираюсь в кровать". Байден завершил пресс-конференцию во Вьетнаме

Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T18:45

2023-09-10T18:45

2023-09-10T18:45

в мире

сша

китай

ханой

ли цян

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Президент США Джо Байден завершил пресс-конференцию во вьетнамском Ханое, признавшись, что идет спать. "Скажу вам так, не знаю, как вы, но я собираюсь в кровать", - сказал Байден. Журналисты тем не менее продолжили обращаться к президенту США с вопросами, один из них - о его встрече с премьером госсовета КНР Ли Цяном. Байден заявил, что говорил с представителем Китая о стабильности. "Говорили о том, чтобы страны третьего мира… Извините, третьего мира. Страны Южного полушария имели доступ к переменам", - оговорился Байден.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895287113.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, ханой, ли цян, джо байден