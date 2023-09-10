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Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 10.09.2023
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14:38 10.09.2023 (обновлено: 15:13 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895338414.html
Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал
Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 10.09.2023
Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал
ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:38
2023-09-10T15:13
происшествия
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в настоящее время все оперативные службы находятся на месте.
белгородский район
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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал

Гладков: ПВО сбила БПЛА ВСУ над Белгородской областью, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОбломки беспилотника ВСУ
Обломки беспилотника ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломки беспилотника ВСУ . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал губернатор в своем телеграм-канале.
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Он уточнил, что в настоящее время все оперативные службы находятся на месте.
 
ПроисшествияБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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