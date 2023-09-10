https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895338414.html

Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал

Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал - РИА Новости, 10.09.2023

Гладков заявил, что при атаке БПЛА Белгородской области никто не пострадал

ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T14:38

2023-09-10T14:38

2023-09-10T15:13

происшествия

белгородский район

белгородская область

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. ПВО сбила беспилотник самолётного типа в Белгородском районе, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. По предварительным данным, пострадавших нет. Один из фрагментов упал в огород частного жилого домовладения", - написал губернатор в своем телеграм-канале. Он уточнил, что в настоящее время все оперативные службы находятся на месте.

белгородский район

белгородская область

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2023

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происшествия, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков