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В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 10.09.2023 (обновлено: 15:38 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895326121.html
В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник
В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник - РИА Новости, 10.09.2023
В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник
Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в районе села Сомово в Орловской области, сообщило региональное правительство в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:42
2023-09-10T15:38
специальная военная операция на украине
орловская область
безопасность
андрей клычков
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БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в районе села Сомово в Орловской области, сообщило региональное правительство в Telegram-канале. "В районе с. Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал, местным жителям ничего не угрожает.Отмечается, что ситуация находится под контролем.Это не первая попытка киевского режима атаковать российский регион. Так, средства ПВО 30 августа сбили над территорией области три украинских БПЛА. Еще один беспилотник 27 августа дезориентировала система РЭБ, он упал в поле, обошлось без пострадавших. В конце августа губернатор Андрей Клычков призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны.
https://ria.ru/20230910/bespilotnik-1895288283.html
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орловская область, безопасность, андрей клычков
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Безопасность, Андрей Клычков
В Орловской области нейтрализовали украинский беспилотник

В Орловской области средства РЭБ обезвредили украинский беспилотник

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский беспилотник в районе села Сомово в Орловской области, сообщило региональное правительство в Telegram-канале.
"В районе с. Сомово Шаблыкинского района средствами радиоэлектронной борьбы принудительно посажен и обезврежен украинский беспилотный летательный аппарат. Место происшествия оцеплено, правоохранительными органами проводится необходимый комплекс мероприятий", — говорится в заявлении.
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Над Брянской областью сбили беспилотник
09:26
Как уточнили в ведомстве, никто не пострадал, местным жителям ничего не угрожает.
Отмечается, что ситуация находится под контролем.
Это не первая попытка киевского режима атаковать российский регион. Так, средства ПВО 30 августа сбили над территорией области три украинских БПЛА. Еще один беспилотник 27 августа дезориентировала система РЭБ, он упал в поле, обошлось без пострадавших.
В конце августа губернатор Андрей Клычков призвал граждан не выкладывать фото и видео объектов системы противовоздушной обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьБезопасностьАндрей Клычков
 
 
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