https://ria.ru/20230910/bayden-1895410916.html

"Я не к вам обращаюсь". Байден попал в неловкую ситуацию перед журналистами

"Я не к вам обращаюсь". Байден попал в неловкую ситуацию перед журналистами - РИА Новости, 10.09.2023

"Я не к вам обращаюсь". Байден попал в неловкую ситуацию перед журналистами

Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое попал в неловкую ситуацию, запутавшись в порядке поступления вопросов от журналистов... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T21:58

2023-09-10T21:58

2023-09-10T22:38

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое попал в неловкую ситуацию, запутавшись в порядке поступления вопросов от журналистов. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Forbes Breaking News."Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку", — американский лидер запнулся и прервал выступление, после чего в зале раздался смех.Глава Белого дома начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. Позже он обратился за помощью персонала."Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", — добавил Байден.Это далеко не первый случай, когда замечают странное поведение Байдена, которому в этом году исполнится 80 лет. Он приписывал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

сша

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в мире, сша, джо байден