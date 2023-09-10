https://ria.ru/20230910/bayden-1895287113.html
Байден досрочно завершил участие в саммите G20
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Байден досрочно завершил участие в саммите G20
Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщило агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter). РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T09:22
2023-09-10T09:22
2023-09-10T18:01
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщило агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter). "Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели", — говорится в подписи к фото посадки Байдена в самолет.Тем самым американский лидер пропустил третью сессию саммита G20 под названием "One Future" (Одно будущее). Накануне глава Белого дома попал в очередную неловкую ситуацию, когда с двух попыток не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Встреча лидеров государств — членов организации проходит в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Итогом первого дня стала декларация, которая, по словам шерпы России Светланы Лукаш, отражает сбалансированную позицию "Группы 20" по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру.
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, индия, джо байден, большая двадцатка, вьетнам
В мире, США, Индия, Джо Байден, Большая двадцатка, Вьетнам
Байден досрочно завершил участие в саммите G20
Байден досрочно завершил участие в саммите G20 и покинул Нью-Дели