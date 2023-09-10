https://ria.ru/20230910/bayden-1895287113.html

Байден досрочно завершил участие в саммите G20

Байден досрочно завершил участие в саммите G20 - РИА Новости, 10.09.2023

Байден досрочно завершил участие в саммите G20

Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщило агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter). РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T09:22

2023-09-10T09:22

2023-09-10T18:01

в мире

сша

индия

джо байден

большая двадцатка

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден досрочно завершил участие в саммите G20 в столице Индии, сообщило агентство Press Trust of India в соцсети X (бывший Twitter). "Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели", — говорится в подписи к фото посадки Байдена в самолет.Тем самым американский лидер пропустил третью сессию саммита G20 под названием "One Future" (Одно будущее). Накануне глава Белого дома попал в очередную неловкую ситуацию, когда с двух попыток не смог правильно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Встреча лидеров государств — членов организации проходит в Нью-Дели 9 и 10 сентября. Итогом первого дня стала декларация, которая, по словам шерпы России Светланы Лукаш, отражает сбалансированную позицию "Группы 20" по Украине и намерение урегулировать конфликты по всему миру.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

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индия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, индия, джо байден, большая двадцатка, вьетнам