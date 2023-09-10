https://ria.ru/20230910/bayden-1895274074.html

Водителя кортежа Байдена отстранили в Индии за подвоз частного клиента

Водителя кортежа Байдена отстранили в Индии за подвоз частного клиента - РИА Новости, 10.09.2023

Водителя кортежа Байдена отстранили в Индии за подвоз частного клиента

Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы за подвоз частного клиента, сообщает Indian Express. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T07:46

2023-09-10T07:46

2023-09-10T07:52

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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен - РИА Новости. Индийского водителя из кортежа президента США Джо Байдена в Дели отстранили от работы за подвоз частного клиента, сообщает Indian Express. Представитель службы безопасности сообщил, что министерство иностранных дел Индии наняло несколько частных автомобилей для кортежа Байдена, также США купили 60 автомобилей для передвижения окружения президента страны. "Есть один автомобиль с регистрационным номером штата Харьяна, водитель которого работал в передовом кортеже Байдена. На этой машине было несколько наклеек, указывающих на ее принадлежность к кортежу Байдена, и она должна была находиться в отеле "Маурья", где остановился президент США. Но в субботу утром около 8 утра водителю позвонил его постоянный пассажир и попросил подвезти его в отель "Тадж Мансингх". Движение кортежа Байдена должно было начаться около 9-9.30 утра, поэтому он решил подвезти своего постоянного пассажира", - сказал чиновник. Сотрудники службы безопасности остановили автомобиль в городе после того, как увидели на машине несколько наклеек с пропуском в отель "Маурья" и принадлежности к кортежу Байдена. "Водитель и бизнесмен были допрошены сотрудником спецслужбы и заявили, что не знали о протоколе ", - сказал собеседник издания. Он отметил, что об инциденте был проинформирован начальник протокола МИД Индии, после чего эту машину убрали из кортежа Байдена. Сотрудники службы безопасности также сняли с автомобиля все наклейки. После допроса водителя и его клиента отпустили, против них не было предпринято никаких обвинений.

https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html

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в мире, индия, сша, дели, джо байден