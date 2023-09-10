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Байден публично опозорился на саммите G20 - РИА Новости, 10.09.2023
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01:29 10.09.2023 (обновлено: 10:08 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/bayden-1895257563.html
Байден публично опозорился на саммите G20
Байден публично опозорился на саммите G20 - РИА Новости, 10.09.2023
Байден публично опозорился на саммите G20
Президент США Джо Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на саммите G20 в Нью-Дели,... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T01:29
2023-09-10T10:08
в мире
саудовская аравия
сша
нью-дели
джо байден
большая двадцатка
саммит g20
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на саммите G20 в Нью-Дели, соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале GOP War Room."Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", — заявил Байден.Глава Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако не смог правильно произнести имя саудовского принца и со второго раза."Прошу прощения, Мухаммеда Салама", — сказал Байден, изменив лишь ударение, поставив его на второй слог.На кадрах можно увидеть, как наследный принц во время этого казуса, вероятно, с целью сгладить атмосферу взял стакан и отпил немного воды.Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
https://ria.ru/20230909/bayden-1895122971.html
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в мире, саудовская аравия, сша, нью-дели, джо байден, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Саудовская Аравия, США, Нью-Дели, Джо Байден, Большая двадцатка, Саммит G20
Байден публично опозорился на саммите G20

Байден не смог произнести имя наследного принца Саудовской Аравии на саммите G20

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент США Джо Байден не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда на саммите G20 в Нью-Дели, соответствующее видео было опубликовано на YouTube-канале GOP War Room.
"Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама", — заявил Байден.
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Глава Белого дома попытался исправить свою ошибку, однако не смог правильно произнести имя саудовского принца и со второго раза.
"Прошу прощения, Мухаммеда Салама", — сказал Байден, изменив лишь ударение, поставив его на второй слог.
На кадрах можно увидеть, как наследный принц во время этого казуса, вероятно, с целью сгладить атмосферу взял стакан и отпил немного воды.
Отношения США с Саудовской Аравией осложнились после прихода к власти Байдена на фоне претензий к ситуации с правами человека и военной кампанией в Йемене. Байден в ходе своей предвыборной кампании обещал превратить Саудовскую Аравию в "страну-изгоя" за инцидент с Хашукджи. Американская разведка указывала, что наследный принц королевства был непосредственно причастен к убийству оппозиционного журналиста.
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В миреСаудовская АравияСШАНью-ДелиДжо БайденБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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