https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023

Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*

Российские авиация и артиллерия разбили штурмовые группы украинской националистической бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T05:04

2023-09-10T05:04

2023-09-10T09:35

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия разбили штурмовые группы украинской националистической бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал он.Кроме того, в районе Торского выступа подразделения "Центра" отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ. А в районах Червоной Дибровы и Серебрянки бомбардировочная авиация нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника. Украинские войска потеряли при этом около 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили беспилотник, добавил Савчук.По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 12 украинских атак. ВСУ потеряли в этих боях более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230907/natsionalisty-1894667469.html

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вооруженные силы украины, россия