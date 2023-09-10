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Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 10.09.2023 (обновлено: 09:35 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/aviatsiya-1895264820.html
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"* - РИА Новости, 10.09.2023
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*
Российские авиация и артиллерия разбили штурмовые группы украинской националистической бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T05:04
2023-09-10T09:35
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия разбили штурмовые группы украинской националистической бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал он.Кроме того, в районе Торского выступа подразделения "Центра" отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ. А в районах Червоной Дибровы и Серебрянки бомбардировочная авиация нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника. Украинские войска потеряли при этом около 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап.Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили беспилотник, добавил Савчук.По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 12 украинских атак. ВСУ потеряли в этих боях более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий.* Запрещенная в России террористическая организация.
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские авиация и артиллерия нанесли удар по штурмовикам "Азова"*

Российские авиация и артиллерия нанесли огневое поражение по штурмовикам "Азова"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет Су-34
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет Су-34 . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Российские авиация и артиллерия разбили штурмовые группы украинской националистической бригады "Азов"* на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"В районе Серебрянского лесничества штурмовой и армейской авиацией и огнем артиллерии нанесено огневое поражение по штурмовым группам 12-й бригады специального назначения "Азов"*", — сказал он.
Кроме того, в районе Торского выступа подразделения "Центра" отразили три попытки атак 63-й механизированной бригады ВСУ. А в районах Червоной Дибровы и Серебрянки бомбардировочная авиация нанесла три удара по двум командно-наблюдательным пунктам противника. Украинские войска потеряли при этом около 50 боевиков, боевую бронированную машину и пикап.
Силы противовоздушной обороны, в свою очередь, сбили беспилотник, добавил Савчук.
По информации Минобороны, за последнюю неделю группировка "Центр" отразила на Краснолиманском направлении 12 украинских атак. ВСУ потеряли в этих боях более 450 солдат, 13 бронемашин и семь орудий.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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