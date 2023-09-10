https://ria.ru/20230910/aviareysy-1895270845.html
В московских аэропортах задержаны по меньшей мере 30 авиарейсов
В московских аэропортах задержаны по меньшей мере 30 авиарейсов - РИА Новости, 10.09.2023
В московских аэропортах задержаны по меньшей мере 30 авиарейсов
По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T07:09
2023-09-10T07:09
2023-09-10T07:09
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_ad3b3ef5ffd46eb3e7865bd031a5276a.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По меньшей мере 30 авиарейсов задержаны в трех московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в воскресенье утром, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". По информации на 7.04 мск, во "Внуково" задержаны семь рейсов, в "Домодедово" задержаны 16 рейсов и еще один отменен. В "Шереметьево" задержаны семь рейсов.
https://ria.ru/20230905/aeroport-1894221282.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9835ee3567e916aa2ada20dd62851ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержаны по меньшей мере 30 авиарейсов
Во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержали по меньшей мере 30 рейсов