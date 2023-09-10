https://ria.ru/20230910/ataki-1895325983.html
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.09.2023
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Украинские военнослужащие за сутки потеряли на Купянском направлении до 35 солдат, танк и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T13:41
2023-09-10T13:41
2023-09-10T13:45
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на Купянском направлении до 35 солдат, танк и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Куземовки в ЛНР."Кроме того, в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20230910/spetsoperatsiya-1895326583.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении
Киев за сутки потерял до 35 боевиков на Купянском направлении