https://ria.ru/20230910/ataki-1895325983.html

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 10.09.2023

ВС России отразили две атаки ВСУ на Купянском направлении

Украинские военнослужащие за сутки потеряли на Купянском направлении до 35 солдат, танк и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T13:41

2023-09-10T13:41

2023-09-10T13:45

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие за сутки потеряли на Купянском направлении до 35 солдат, танк и самоходную артустановку "Гвоздика", сообщили в воскресенье в сводке Минобороны РФ."Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, танк, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" при поддержке авиации и огня артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Куземовки в ЛНР."Кроме того, в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ", - добавили в МО РФ.

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность