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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 10.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 10.09.2023 (обновлено: 14:32 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ataka-1895335892.html
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 10.09.2023
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:23
2023-09-10T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
киев
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщили в воскресенье в Минобороны России."10 сентября т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
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безопасность, белгородская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Киев, Россия
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

МО: ПВО России пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С"
Самоходный ЗРПК наземного базирования Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Самоходный ЗРПК наземного базирования "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
"10 сентября т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2023Посмотреть
Уточняется, что беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьКиевРоссия
 
 
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