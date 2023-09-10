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ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 10.09.2023
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщили в... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T14:23
2023-09-10T14:23
2023-09-10T14:32
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
киев
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Российская ПВО сбила украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку, сообщили в воскресенье в Минобороны России."10 сентября т.г. около 14.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Уточняется, что беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области дежурными средствами ПВО.
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безопасность, белгородская область, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Киев, Россия
ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью
МО: ПВО России пресекли попытку ВСУ атаковать беспилотником Белгородскую область