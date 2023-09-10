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ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
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10:41 10.09.2023 (обновлено: 11:24 10.09.2023)
https://ria.ru/20230910/ataka-1895297706.html
ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023
ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области
Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе о разрушении избирательного участка... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T10:41
2023-09-10T11:24
россия
запорожская область
херсонская область
николай булаев
единый день голосования в россии — 2023
происшествия
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе о разрушении избирательного участка ночью, цель противника, по его словам, - запугать сотрудников. "Что касается эвакуации, то в Херсонской области, Геническе, каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и (комиссии) эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Булаев рассказал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. "Сегодня в Запорожской области в ночь был подвергнут атаке дронами избирательный участок. Он разрушен, (это было) в 02:05 и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу", - сообщил Булаев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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РИА Новости
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россия, запорожская область, херсонская область , николай булаев, единый день голосования в россии — 2023, происшествия
Россия, Запорожская область, Херсонская область , Николай Булаев, Единый день голосования в России — 2023, Происшествия
ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

Беспилотник ВСУ разрушил ночью избирательный участок в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Сухов | Перейти в медиабанкЖенщина голосует на выборах
Женщина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости / Александр Сухов
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Женщина голосует на выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе о разрушении избирательного участка ночью, цель противника, по его словам, - запугать сотрудников.
«
"Что касается эвакуации, то в Херсонской области, Геническе, каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и (комиссии) эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Булаев рассказал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. "Сегодня в Запорожской области в ночь был подвергнут атаке дронами избирательный участок. Он разрушен, (это было) в 02:05 и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу", - сообщил Булаев.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
 
РоссияЗапорожская областьХерсонская областьНиколай БулаевЕдиный день голосования в России — 2023Происшествия
 
 
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