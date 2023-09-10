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ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области - РИА Новости, 10.09.2023

ВСУ атаковали избирательный участок в Запорожской области

Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе о разрушении избирательного участка... РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T10:41

2023-09-10T10:41

2023-09-10T11:24

россия

запорожская область

херсонская область

николай булаев

единый день голосования в россии — 2023

происшествия

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Замглавы ЦИК РФ Николай Булаев рассказал об обстановке в ходе выборов в Херсонской и Запорожской областях, в том числе о разрушении избирательного участка ночью, цель противника, по его словам, - запугать сотрудников. "Что касается эвакуации, то в Херсонской области, Геническе, каждый день по несколько раз объявляется ракетная атака и (комиссии) эвакуируются из своего основного помещения в другое подвальное помещение", - сообщил Булаев журналистам в информцентре ЦИК, который работает на площадке медиагруппы "Россия сегодня". Булаев рассказал о разрушении избирательного участка в Запорожской области после атаки дронов. "Сегодня в Запорожской области в ночь был подвергнут атаке дронами избирательный участок. Он разрушен, (это было) в 02:05 и понятно, что никого из членов комиссии там не было. Понятно, что это цель запугать людей, чтобы они не вышли на работу", - сообщил Булаев. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

россия

запорожская область

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россия, запорожская область, херсонская область , николай булаев, единый день голосования в россии — 2023, происшествия