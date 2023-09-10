https://ria.ru/20230910/armata-1895262395.html
В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт
В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт - РИА Новости, 10.09.2023
В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт
В танках "Армата" по опыту применения этих машин в спецоперации доработают электронику, после чего должны начаться серийные поставки танка в войска, сообщил РИА РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T03:36
2023-09-10T03:36
2023-09-10T03:36
россия
виктор мураховский
т-14
безопасность
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В танках "Армата" по опыту применения этих машин в спецоперации доработают электронику, после чего должны начаться серийные поставки танка в войска, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский."По опыту апробации в СВО танки "Армата" пройдут доработку электронных систем. После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска", - рассказал Мураховский.Главред "Арсенала Отечества" добавил, что Т-14 "Армата" сыграет ведущую роль на поле боя, если он будет действовать в единых формированиях (рота - батальон) с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 "Барбарис", также созданной на платформе "Армата".Кроме того, отметил эксперт, обеспечивать данные бронированные порядки должны новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 на той же универсальной гусеничной платформе.В то же время эксперт подчеркнул, что один из законов войны, справедливый с древнейших времен, гласит, что "не только качество, но и количество имеет значение"."Этот момент нельзя упускать и в случае с Т-14 - должно быть обеспечено крупносерийное производство нового танка с соответствующим снижением себестоимости его производства", - отметил специалист.Мураховский добавил, что на сегодняшний день танк остается самой устойчивой машиной переднего края, способной эффективно действовать на поле боя, сохраняя боеспособность под воздействием различных огневых средств противника, и альтернативы танкам в плане прорыва обороны противника пока нет.В России 10 сентября отмечается День танкиста.
https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html
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россия, виктор мураховский, т-14, безопасность
Россия, Виктор Мураховский, Т-14, Безопасность
В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт
Эксперт Мураховский: в "Армате" доработают электронику и поставят танки в войска
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В танках "Армата" по опыту применения этих машин в спецоперации доработают электронику, после чего должны начаться серийные поставки танка в войска, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.
«
"По опыту апробации в СВО танки "Армата" пройдут доработку электронных систем. После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска", - рассказал Мураховский.
Главред "Арсенала Отечества" добавил, что Т-14
"Армата" сыграет ведущую роль на поле боя, если он будет действовать в единых формированиях (рота - батальон) с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 "Барбарис", также созданной на платформе "Армата".
Кроме того, отметил эксперт, обеспечивать данные бронированные порядки должны новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 на той же универсальной гусеничной платформе.
В то же время эксперт подчеркнул, что один из законов войны, справедливый с древнейших времен, гласит, что "не только качество, но и количество имеет значение".
"Этот момент нельзя упускать и в случае с Т-14 - должно быть обеспечено крупносерийное производство нового танка с соответствующим снижением себестоимости его производства", - отметил специалист.
Мураховский добавил, что на сегодняшний день танк остается самой устойчивой машиной переднего края, способной эффективно действовать на поле боя, сохраняя боеспособность под воздействием различных огневых средств противника, и альтернативы танкам в плане прорыва обороны противника пока нет.
В России
10 сентября отмечается День танкиста.
В США восхитились главной особенностью "Арматы"