https://ria.ru/20230910/armata-1895262395.html

В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт

В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт - РИА Новости, 10.09.2023

В танках "Армата" доработают электронику по опыту СВО, сообщил эксперт

В танках "Армата" по опыту применения этих машин в спецоперации доработают электронику, после чего должны начаться серийные поставки танка в войска, сообщил РИА РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:36

2023-09-10T03:36

2023-09-10T03:36

россия

виктор мураховский

т-14

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150499/58/1504995858_0:0:1067:601_1920x0_80_0_0_ebf7116a76cceffaeb2c34a4dcc08c50.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. В танках "Армата" по опыту применения этих машин в спецоперации доработают электронику, после чего должны начаться серийные поставки танка в войска, сообщил РИА Новости один из ведущих российских военных экспертов, главред журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский."По опыту апробации в СВО танки "Армата" пройдут доработку электронных систем. После этого их планируется запустить в серию и со следующего года начать поставлять в войска", - рассказал Мураховский.Главред "Арсенала Отечества" добавил, что Т-14 "Армата" сыграет ведущую роль на поле боя, если он будет действовать в единых формированиях (рота - батальон) с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 "Барбарис", также созданной на платформе "Армата".Кроме того, отметил эксперт, обеспечивать данные бронированные порядки должны новые бронированные ремонтно-эвакуационные машины Т-16 на той же универсальной гусеничной платформе.В то же время эксперт подчеркнул, что один из законов войны, справедливый с древнейших времен, гласит, что "не только качество, но и количество имеет значение"."Этот момент нельзя упускать и в случае с Т-14 - должно быть обеспечено крупносерийное производство нового танка с соответствующим снижением себестоимости его производства", - отметил специалист.Мураховский добавил, что на сегодняшний день танк остается самой устойчивой машиной переднего края, способной эффективно действовать на поле боя, сохраняя боеспособность под воздействием различных огневых средств противника, и альтернативы танкам в плане прорыва обороны противника пока нет.В России 10 сентября отмечается День танкиста.

https://ria.ru/20230618/armata-1878973283.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктор мураховский, т-14, безопасность