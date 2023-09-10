https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html

В Якутии добыли крупнейший за последние десять лет алмаз

В Якутии добыли крупнейший за последние десять лет алмаз - РИА Новости, 10.09.2023

В Якутии добыли крупнейший за последние десять лет алмаз

"Алроса" добыла в Якутии самый крупный в России за последние 10 лет алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата, сообщила компания. РИА Новости, 10.09.2023

2023-09-10T03:15

2023-09-10T03:15

2023-09-10T05:19

россия

алроса

павел маринычев

архангельская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149975/30/1499753050_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e24ebff1c168b5405465e71cd261eb09.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. "Алроса" добыла в Якутии самый крупный в России за последние 10 лет алмаз ювелирного качества массой 390,7 карата, сообщила компания."Девятого сентября 2023 года, прииск Маят, Республика Саха (Якутия) компания "Алмазы Анабара" группы "Алроса" добыла на алмазном прииске Маят в Анабарском районе Республики Саха (Якутия) самый крупный за последние 10 лет в России алмаз ювелирного качества. Масса рекордсмена составила 390,7 карата", - сообщила компания в своем Telegram-канале.Найденный алмаз – это светлый кристалл нестандартной формы, окаймленный желто-коричневым ореолом. Как отметили в компании, уникальное на сегодняшний день сочетание массы, формы и цвета. До этого самый крупный алмаз ювелирного качества массой 401 карат находили 10 лет назад, в 2013 году."Находка одного из крупнейших алмазов в истории России – несомненно, беспрецедентное событие и отличный финал промывочного сезона 2023 года. Специалистам еще предстоит детально изучить и оценить потенциал добытого алмаза и его характеристик, но, без сомнения, это рекордсмен и для нашей компании, и для алмазно-бриллиантовой отрасли страны", - сообщил генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев."Алроса" — мировой лидер по объему добычи и разведанных запасов алмазов, месторождения расположены в Якутии и Архангельской области. "Алмазы Анабара" является дочерней компанией "Алросы". Предприятие занимается добычей алмазов на россыпных месторождениях Заполярья, в арктическом поясе Якутии, в экстремальных климатических условиях, обеспечивая более 4% мировой добычи алмазного сырья.

https://ria.ru/20230519/almazy-1872891075.html

россия

архангельская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, алроса, павел маринычев, архангельская область, экономика