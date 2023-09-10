https://ria.ru/20230910/5g-1895306861.html
Эксперт назвал одну из самых перспективных отраслей для внедрения 5G
Эксперт назвал одну из самых перспективных отраслей для внедрения 5G - РИА Новости, 10.09.2023
Эксперт назвал одну из самых перспективных отраслей для внедрения 5G
Медицина, нефтегазовая отрасль и строительство являются самыми перспективными отраслями для внедрения сетей 5G в России, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 10.09.2023
2023-09-10T11:47
2023-09-10T11:47
2023-09-10T11:47
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технологии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Медицина, нефтегазовая отрасль и строительство являются самыми перспективными отраслями для внедрения сетей 5G в России, рассказал РИА Новости руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Дмитрий Архипов. "Одной из наиболее перспективных отраслей для внедрения сетей 5G является нефтегазовый сектор. Такое предположение связано с его высоким уровнем диверсифицированности в операциях, технологических процессах и инфраструктуре. Кроме того, сети 5G нужны в медицине и строительстве", - рассказал Архипов. По словам эксперта, добавление сети 5G к существующей архитектуре больниц может помочь быстро и надежно передавать тяжелые файлы данных медицинских изображений, что актуально, например, при дистанционной хирургии. Также сеть поможет в развитии телемедицины - позволит передавать данные томографии или МРТ для их анализа в облачных центрах обработки данных (ЦОД) в режиме реального времени. Эти технологии помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения и обеспечить медицинской помощью людей, живущих в отдаленных регионах. "Дополнительной возможностью технологии 5G является телехирургия - удаленные операции: благодаря сверхнизкой задержке 5G тактильный интернет позволит врачу выполнить операцию на пациенте, который находится в другом месте, движения хирурга на одном участке будут мгновенно воссозданы компьютеризированным оборудованием на другом", - добавил Архипов. В секторе жилищного строительства сеть может применяться для устройств, которые контролируют процесс строительства, следят за безопасностью работников, а также для 3D-принтеров, которые могут создавать целые здания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, технологии
Эксперт назвал одну из самых перспективных отраслей для внедрения 5G
Эксперт Архипов назвал медицину перспективной отраслью для внедрения 5G
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Медицина, нефтегазовая отрасль и строительство являются самыми перспективными отраслями для внедрения сетей 5G в России, рассказал РИА Новости руководитель направления технологического консалтинга Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ Дмитрий Архипов.
«
"Одной из наиболее перспективных отраслей для внедрения сетей 5G является нефтегазовый сектор. Такое предположение связано с его высоким уровнем диверсифицированности в операциях, технологических процессах и инфраструктуре. Кроме того, сети 5G нужны в медицине и строительстве", - рассказал Архипов.
По словам эксперта, добавление сети 5G к существующей архитектуре больниц может помочь быстро и надежно передавать тяжелые файлы данных медицинских изображений, что актуально, например, при дистанционной хирургии. Также сеть поможет в развитии телемедицины - позволит передавать данные томографии или МРТ для их анализа в облачных центрах обработки данных (ЦОД) в режиме реального времени. Эти технологии помогут снизить нагрузку на медицинские учреждения и обеспечить медицинской помощью людей, живущих в отдаленных регионах.
«
"Дополнительной возможностью технологии 5G является телехирургия - удаленные операции: благодаря сверхнизкой задержке 5G тактильный интернет позволит врачу выполнить операцию на пациенте, который находится в другом месте, движения хирурга на одном участке будут мгновенно воссозданы компьютеризированным оборудованием на другом", - добавил Архипов.
В секторе жилищного строительства сеть может применяться для устройств, которые контролируют процесс строительства, следят за безопасностью работников, а также для 3D-принтеров, которые могут создавать целые здания.
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