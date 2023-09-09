https://ria.ru/20230909/zvonki-1895159788.html

В call-центр ЦИК поступило более 7000 звонков в первый день голосования

В call-центр ЦИК поступило более 7000 звонков в первый день голосования - РИА Новости, 09.09.2023

В call-центр ЦИК поступило более 7000 звонков в первый день голосования

Более семи тысяч звонков за первый день голосования в ходе сентябрьских выборов поступило в информационно-справочный центр ЦИК России, более 2,5 тысячи из них... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T11:29

2023-09-09T11:29

2023-09-09T11:29

элла памфилова

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Более семи тысяч звонков за первый день голосования в ходе сентябрьских выборов поступило в информационно-справочный центр ЦИК России, более 2,5 тысячи из них были переведены на операторов, а в 630 случаях понадобились разъяснения специалистов ведомства, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. "За вчерашний день в информационно-справочный центр ЦИК поступило 7045 звонков. В 2673 случаях разговор был переведен на операторов колл-центра. В конце разговоров с ними заявителям еще понадобились разъяснения от специалистов ЦИК – это в 630 случаях... и специалистов региональных комиссий – в 236 случаях", - сказала Памфилова в ходе брифинга о ходе голосования на выборах 2023 года. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

элла памфилова, единый день голосования в россии — 2023