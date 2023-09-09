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Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна - РИА Новости, 09.09.2023
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21:36 09.09.2023 (обновлено: 21:45 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zerno-1895242041.html
Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна
Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна - РИА Новости, 09.09.2023
Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна
Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T21:36
2023-09-09T21:45
цены на нефть
польша
украина
матеуш моравецкий
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тарас качка
владимир зеленский
всемирная торговая организация (вто)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку. "Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна", - говорится в сообщении. Качка заявил, что Киев рассматривает позицию польского правительства как продиктованную внутренней политикой или как "просто ошибку" и готов к длительной процедуре в ВТО. "Польский рынок не является для нас критичным. Что критически важно, так это снять ограничения", - сказал Качка. В пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза. Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230908/ultimatum-1895034259.html
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цены на нефть, польша, украина, матеуш моравецкий, киев, тарас качка, владимир зеленский, всемирная торговая организация (вто), евросоюз, зерновая сделка
Цены на нефть, Польша, Украина, Матеуш Моравецкий, Киев, Тарас Качка, Владимир Зеленский, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз, Зерновая сделка
Киев заявил о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна

Украина заявила о готовности жаловаться в ВТО, если Польша запретит ввоз зерна

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Украина готова подать жалобу в ВТО, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна, передает агентство Блумберг со ссылкой на украинского заместителя министра экономики Тараса Качку.
«
"Украина готова подать жалобу во Всемирную торговую организацию, если Польша введет односторонний запрет на ввоз украинского зерна", - говорится в сообщении.
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Польша предъявила ультиматум ЕК по вопросу ввоза зерна с Украины
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Качка заявил, что Киев рассматривает позицию польского правительства как продиктованную внутренней политикой или как "просто ошибку" и готов к длительной процедуре в ВТО.
«
"Польский рынок не является для нас критичным. Что критически важно, так это снять ограничения", - сказал Качка.
В пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.
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Украина начала экспортировать зерно через порты Хорватии, заявили в Киеве
7 сентября, 16:03
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
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Цены на нефтьПольшаУкраинаМатеуш МоравецкийКиевТарас КачкаВладимир ЗеленскийВсемирная торговая организация (ВТО)ЕвросоюзЗерновая сделка
 
 
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