https://ria.ru/20230909/zerno-1895165568.html
Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков
Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2023
Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков
Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:18
2023-09-09T12:18
2023-09-09T12:32
экономика
дмитрий песков
россия
зерновая сделка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал он.Песков напомнил, что в тот момент, когда условия, касающиеся России, будут выполнены, тогда участие страны будет возобновлено."Мы считываем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия прекрасно известны. Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях. Они абсолютно конкретны и все это абсолютно реализуемо", - заявил он.Россия, по словам Пескова, сохраняет свою последовательную позицию в данном вопросе.
https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, дмитрий песков, россия, зерновая сделка
Экономика, Дмитрий Песков, Россия, Зерновая сделка
Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков
Песков: все условия возобновления зерновой сделки известны и выполнимы
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT
для дочки Россельхозбанка
. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал он.
Песков напомнил, что в тот момент, когда условия, касающиеся России, будут выполнены, тогда участие страны будет возобновлено.
"Мы считываем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия прекрасно известны. Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях. Они абсолютно конкретны и все это абсолютно реализуемо", - заявил он.
Россия, по словам Пескова, сохраняет свою последовательную позицию в данном вопросе.
СМИ: Эрдоган призвал G20 выполнить требования России ради зерновой сделки