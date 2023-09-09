https://ria.ru/20230909/zerno-1895165568.html

Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков

Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков - РИА Новости, 09.09.2023

Условия возобновления зерновой сделки известны, заявил Песков

Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:18

2023-09-09T12:18

2023-09-09T12:32

экономика

дмитрий песков

россия

зерновая сделка

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Все условия для возобновления зерновой сделки Россией хорошо известны, нужно их выполнить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Президентом России четко сказано, что условия хорошо известны, они согласованы… Сейчас говорится, что западники готовы якобы пообещать открыть SWIFT для дочки Россельхозбанка. Дело в том, что в договоренностях говорится, что SWIFT должен быть открыт для Россельхозбанка, а не для дочки. То есть речь, конечно, идет о том, что нужно вернуться к основам тех договоренностей, которые были изначально и которые нам очень давно обещали выполнить", - сказал он.Песков напомнил, что в тот момент, когда условия, касающиеся России, будут выполнены, тогда участие страны будет возобновлено."Мы считываем себя в праве и считаем себя обязанными сначала дождаться все-таки выполнения, а потом уже возобновлять эту сделку. Все условия прекрасно известны. Они не нуждаются ни в каких искажениях, толкованиях. Они абсолютно конкретны и все это абсолютно реализуемо", - заявил он.Россия, по словам Пескова, сохраняет свою последовательную позицию в данном вопросе.

https://ria.ru/20230909/erdogan-1895155562.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, дмитрий песков, россия, зерновая сделка