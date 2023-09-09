https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895149603.html

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 - РИА Новости, 09.09.2023

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632

Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:40

2023-09-09T09:40

2023-09-09T09:58

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марокко

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел."Еще 329 человек пострадали", — добавил канал.Ранее Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел передавало о 296 жертвах и 153 раненых.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.

https://ria.ru/20230909/indiya-1895136563.html

марокко

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, марокко