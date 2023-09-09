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Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 - РИА Новости, 09.09.2023
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09:40 09.09.2023 (обновлено: 09:58 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zemletryasenie-1895149603.html
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 - РИА Новости, 09.09.2023
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632
Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:40
2023-09-09T09:58
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел."Еще 329 человек пострадали", — добавил канал.Ранее Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел передавало о 296 жертвах и 153 раненых.Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
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в мире, марокко
В мире, Марокко
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 632 человек, 329 пострадали

© AP Photo / Mosa'ab ElshamyВышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
Вышедшие на улицы после землетрясения жители Рабата в Марокко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Марокко возросло до 632, сообщил телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные министерства внутренних дел.
«
"Еще 329 человек пострадали", — добавил канал.
Ранее Марокканское информационное агентство (MAP) со ссылкой на данные министерства внутренних дел передавало о 296 жертвах и 153 раненых.
Землетрясение магнитудой 6,9, по данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), произошло в 80 километрах от Марракеша. После этого зафиксировали еще несколько толчков магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.
Сейсмологи предупреждают, что афтершоки после землетрясения могут происходить в течение ближайших часов и даже дней.
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