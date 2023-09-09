https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html

Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине

Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине - РИА Новости, 09.09.2023

Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине

Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T16:22

2023-09-09T16:22

2023-09-09T19:09

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik."На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — рассуждает эксперт.По его мнению, если остановить конфликт сейчас, можно примерно представить себе, какими будут границы Украины. В противном случае вопрос о существовании этого государства в нынешних рубежах повиснет в воздухе, считает Риттер.Он отметил, что в Североатлантическом альянсе недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ. Они считали ее слабой, но правильно выстроенная оборона, дисциплина и самоотверженность российских солдат спустили членов альянса с небес, заявил бывший разведчик."Русские оказались очень хороши, и этот факт сорвал гамбит НАТО", — резюмировал он.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные бронетехникой. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.

https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html

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политика, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато