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Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
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16:22 09.09.2023 (обновлено: 19:09 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/zapad-1895206855.html
Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине
Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине - РИА Новости, 09.09.2023
Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине
Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik. РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T16:22
2023-09-09T19:09
политика
украина
россия
скотт риттер
владимир путин
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik."На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — рассуждает эксперт.По его мнению, если остановить конфликт сейчас, можно примерно представить себе, какими будут границы Украины. В противном случае вопрос о существовании этого государства в нынешних рубежах повиснет в воздухе, считает Риттер.Он отметил, что в Североатлантическом альянсе недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ. Они считали ее слабой, но правильно выстроенная оборона, дисциплина и самоотверженность российских солдат спустили членов альянса с небес, заявил бывший разведчик."Русские оказались очень хороши, и этот факт сорвал гамбит НАТО", — резюмировал он.Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные бронетехникой. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
https://ria.ru/20230908/ukraina-1895025705.html
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политика, украина, россия, скотт риттер, владимир путин, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато
Политика, Украина, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО
Все изменилось. В США заявили, что Запад поставил новую задачу на Украине

Экс-разведчик Риттер: Запад понял, что победа России на Украине неминуема

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМонумент Вашингтона
Монумент Вашингтона - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Западные страны хотят минимизировать результаты победы России на Украине, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Sputnik.
«
"На Западе возникла новая реальность, поскольку все поняли, что не могут достичь своих целей и задач на Украине. Теперь перед ними стоит дилемма, как смягчить последствия неминуемого поражения", — рассуждает эксперт.
По его мнению, если остановить конфликт сейчас, можно примерно представить себе, какими будут границы Украины. В противном случае вопрос о существовании этого государства в нынешних рубежах повиснет в воздухе, считает Риттер.
Он отметил, что в Североатлантическом альянсе недооценивали Россию, когда готовили контрнаступление ВСУ. Они считали ее слабой, но правильно выстроенная оборона, дисциплина и самоотверженность российских солдат спустили членов альянса с небес, заявил бывший разведчик.
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"Русские оказались очень хороши, и этот факт сорвал гамбит НАТО", — резюмировал он.
Киев начал 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные Североатлантическим альянсом и вооруженные бронетехникой. Владимир Путин констатировал, что операция противника провалилась, а западные кураторы явно разочарованы ходом контрнаступления.
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