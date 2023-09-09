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Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт - РИА Новости, 09.09.2023
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06:13 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/yuani-1895134043.html
Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт
Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт - РИА Новости, 09.09.2023
Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт
Китайские банки давно присутствуют в Москве, один из них уже начинает работать с местным населением, что не удивляет, так как россияне все чаще хранят свои... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T06:13
2023-09-09T06:13
китай
россия
москва
виталий манкевич
втб
солидарность
азиатско-тихоокеанский банк
экономика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Китайские банки давно присутствуют в Москве, один из них уже начинает работать с местным населением, что не удивляет, так как россияне все чаще хранят свои средства в юанях, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. "В Москве давно присутствуют несколько китайских финансовых учреждений. Причем один из банков КНР — ChinaConstructionBank — уже начинает работать даже с российским населением", - сказал он. Что, по его словам, не удивляет, "ведь юань потихоньку заменяет россиянам доллар, ставший токсичным". "Насколько я знаю, наши люди в настоящее время все чаще хранят свои средства именно в китайской валюте", - подчеркнул Манкевич. Он также заметил, что сейчас уже не существует проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем. "С моей точки зрения за год ситуация тут, можно сказать, стабилизировалась", - сказал председатель РАСПП. "Ряд российских банков уже находятся в Китае. Это и ВТБ, и "Солидарность", и Азиатско-Тихоокеанский банк. Только что заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова "банк" на китайском языке подал Сбербанк, что, по заявлению его руководителей, необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе", - заключил он.
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китай, россия, москва, виталий манкевич, втб, солидарность, азиатско-тихоокеанский банк, экономика
Китай, Россия, Москва, Виталий Манкевич, ВТБ, Солидарность, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Экономика
Россияне все чаще хранят свои средства в юанях, отметил эксперт

Эксперт Манкевич: россияне все чаще хранят свои средства в юанях

© Fotolia / Vladimir WrangelМонеты в один юань
Монеты в один юань - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© Fotolia / Vladimir Wrangel
Монеты в один юань. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Китайские банки давно присутствуют в Москве, один из них уже начинает работать с местным населением, что не удивляет, так как россияне все чаще хранят свои средства в юанях, заявил РИА Новости председатель Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
«
"В Москве давно присутствуют несколько китайских финансовых учреждений. Причем один из банков КНР — ChinaConstructionBank — уже начинает работать даже с российским населением", - сказал он.
Что, по его словам, не удивляет, "ведь юань потихоньку заменяет россиянам доллар, ставший токсичным".
"Насколько я знаю, наши люди в настоящее время все чаще хранят свои средства именно в китайской валюте", - подчеркнул Манкевич.
Он также заметил, что сейчас уже не существует проблем во взаиморасчетах между Россией и Китаем. "С моей точки зрения за год ситуация тут, можно сказать, стабилизировалась", - сказал председатель РАСПП.
"Ряд российских банков уже находятся в Китае. Это и ВТБ, и "Солидарность", и Азиатско-Тихоокеанский банк. Только что заявку на регистрацию нового товарного знака с обозначением слова "банк" на китайском языке подал Сбербанк, что, по заявлению его руководителей, необходимо для "потенциальной перспективы взаимодействия с китайской аудиторией в приграничном с КНР регионе", - заключил он.
Рубль и юань - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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05:44
 
КитайРоссияМоскваВиталий МанкевичВТБСолидарностьАзиатско-Тихоокеанский БанкЭкономика
 
 
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