https://ria.ru/20230909/yavka-1895220890.html

Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов

Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов - РИА Новости, 09.09.2023

Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов

Явка на выборах губернатора Алтайского края по итогам второго дня голосования превысила 16%, проголосовали свыше 270 тысяч избирателей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T18:20

2023-09-09T18:20

2023-09-09T18:20

политика

алтайский край

родинский район

виктор томенко

единая россия

лдпр

коммунисты россии

единый день голосования в россии — 2023

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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Алтайского края по итогам второго дня голосования превысила 16%, проголосовали свыше 270 тысяч избирателей, сообщает пресс-служба регионального избиркома. "Завершился второй день голосования на выборах губернатора Алтайского края. По данным ГАС "Выборы", участие в голосовании на избирательных участках приняли 270 853 избирателя, явка составила 16,40%", - говорится в сообщении. Наиболее активно голосовали в Родинском районе – там участки посетила почти половина избирателей. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составляла 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html

алтайский край

родинский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, алтайский край, родинский район, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023