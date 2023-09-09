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Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов
Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов - РИА Новости, 09.09.2023
Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов
Явка на выборах губернатора Алтайского края по итогам второго дня голосования превысила 16%, проголосовали свыше 270 тысяч избирателей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T18:20
2023-09-09T18:20
2023-09-09T18:20
политика
алтайский край
родинский район
виктор томенко
единая россия
лдпр
коммунисты россии
единый день голосования в россии — 2023
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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Алтайского края по итогам второго дня голосования превысила 16%, проголосовали свыше 270 тысяч избирателей, сообщает пресс-служба регионального избиркома. "Завершился второй день голосования на выборах губернатора Алтайского края. По данным ГАС "Выборы", участие в голосовании на избирательных участках приняли 270 853 избирателя, явка составила 16,40%", - говорится в сообщении. Наиболее активно голосовали в Родинском районе – там участки посетила почти половина избирателей. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составляла 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трёхдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.
https://ria.ru/20230909/vybory-1895168518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, алтайский край, родинский район, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Алтайский край, Родинский район, Виктор Томенко, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Единый день голосования в России — 2023
Явка в Алтайском крае превысила 16 процентов
Явка в Алтайском крае по итогам второго дня голосования превысила 16 процентов