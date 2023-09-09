Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах
Эксперты: люди голосуют за свое будущее, они хотят показать, что они с Россией
Агитационный баннер к Единому дню голосования
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Высокая явка в новых регионах обусловлена новизной политических процессов на этих территориях, там, как нигде, голосуют за свое будущее, а их жители хотят показать, что они с Россией, считают опрошенные РИА Новости политологи.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
ГОЛОСУЮЩИЕ ЗА БУДУЩЕЕ
Высокая явка в новых регионах обусловлена тем, что субъекты встраиваются в новые политические процессы, заявила руководитель департамента региональных проблем ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.
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"В этом смысле там не так просто, как в других регионах страны, процесс был обеспечен, поэтому, конечно, акцент на безопасности. Тем не менее мы видим очень высокий интерес, высокую явку и, предполагаю, что будут очень высокие результаты", - отметила она.
Эксперт подчеркнула, что выборы в новых регионах безусловно стали особенностью электорального процесса 2023 года.
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"Там все эти политические процессы новые, когда происходит встраивание в новые политические процессы и такая высокая поддержка и президента, и консолидация вокруг власти, и всей системы, то, конечно, люди поддерживают это не словом у себя на кухне, а конкретным волеизъявлением. Поэтому люди там, как нигде понимают, что они голосуют за свое будущее", - сказала Кислицына.
Такое же мнение выразил профессор Финансового университета при Правительстве России, политолог Олег Матвейчев.
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"Весь энтузиазм, связанный с голосованием, связан с тем, что они хотят показать, что они хотят быть с Россией. Не боятся обстрелов и прочее", - заявил Матвейчев.
Кроме того, он также отметил попытки украинских властей "запугать людей", чтобы они не участвовали в выборах. Такие действия, по словам эксперта, приводят только к обратному эффекту.
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"Я в свое время был на референдуме в Крыму, видел этот эффект: украинцы в сетях распространяли фейки, рассказывали в 2014 году, что за Россию голосовать не надо, но желание крымчан было настолько велико, что я сам видел людей пожилых, которые в пять утра шли на избирательные участки. Потому что нужно было проголосовать за единство с Россией", - рассказал Матвейчев и сравнил желание крымчан с энтузиазмом жителей новых регионов.
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"Энтузиазм связан с тем, чтобы показать и России "что мы новые граждане", и Украине показать, "что мы идем и голосуем за Россию", - добавил политолог.
ВЫБОРЫ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ШОУ
Выборы губернаторов российский субъектов проходят в условиях отсутствия запроса на политические распри и ожесточения, заявили опрошенные политологи.
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"Я вижу отсутствие запроса на политические распри и политические шоу. Запрос на консолидацию, поэтому везде довольно уверенно идут к победе кандидаты которые были поддержаны президентом", - сказала Кислицына.
Она подчеркнула, что из 21 региона только в четырех переизбираются врио, а 17 губернаторов идут на второй губернаторский срок.
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"Это про то, что политический курс страны и регионов достаточно устойчивый и если такое количество глав регионов переизбираются на второй срок, значит они попадают под запросы и ожидания граждан и жителей своего региона", - считает Кислицына.
По мнению Матвейчева, губернаторские выборы носят референдумный характер.
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"Действующему главе оказывают либо не оказывают доверие", - пояснил Матвейчев.
Кроме того, по его словам, на рейтинг действующих губернаторов также повлияла специальная военная операция.
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"Люди во время СВО объединились вокруг президента, власти в целом, государства, а следовательно, губернаторов и правящих партий. Отсюда этой ожесточенности нет, оппозиция, особенно либеральная, вообще уехала из страны, другая оппозиция больше старается работать на получение популярности на СВО помощи", - отметил Матвейчев.