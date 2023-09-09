https://ria.ru/20230909/yavka-1895216441.html

Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах

Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах - РИА Новости, 09.09.2023

Эксперты объяснили высокую явку на выборах в новых регионах

Высокая явка в новых регионах обусловлена новизной политических процессов на этих территориях, там, как нигде, голосуют за свое будущее, а их жители хотят... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T17:27

2023-09-09T17:27

2023-09-09T17:27

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

олег матвейчев

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Высокая явка в новых регионах обусловлена новизной политических процессов на этих территориях, там, как нигде, голосуют за свое будущее, а их жители хотят показать, что они с Россией, считают опрошенные РИА Новости политологи. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. ГОЛОСУЮЩИЕ ЗА БУДУЩЕЕ Высокая явка в новых регионах обусловлена тем, что субъекты встраиваются в новые политические процессы, заявила руководитель департамента региональных проблем ЭИСИ, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына. "В этом смысле там не так просто, как в других регионах страны, процесс был обеспечен, поэтому, конечно, акцент на безопасности. Тем не менее мы видим очень высокий интерес, высокую явку и, предполагаю, что будут очень высокие результаты", - отметила она. Эксперт подчеркнула, что выборы в новых регионах безусловно стали особенностью электорального процесса 2023 года. "Там все эти политические процессы новые, когда происходит встраивание в новые политические процессы и такая высокая поддержка и президента, и консолидация вокруг власти, и всей системы, то, конечно, люди поддерживают это не словом у себя на кухне, а конкретным волеизъявлением. Поэтому люди там, как нигде понимают, что они голосуют за свое будущее", - сказала Кислицына. Такое же мнение выразил профессор Финансового университета при Правительстве России, политолог Олег Матвейчев. "Весь энтузиазм, связанный с голосованием, связан с тем, что они хотят показать, что они хотят быть с Россией. Не боятся обстрелов и прочее", - заявил Матвейчев. Кроме того, он также отметил попытки украинских властей "запугать людей", чтобы они не участвовали в выборах. Такие действия, по словам эксперта, приводят только к обратному эффекту. "Я в свое время был на референдуме в Крыму, видел этот эффект: украинцы в сетях распространяли фейки, рассказывали в 2014 году, что за Россию голосовать не надо, но желание крымчан было настолько велико, что я сам видел людей пожилых, которые в пять утра шли на избирательные участки. Потому что нужно было проголосовать за единство с Россией", - рассказал Матвейчев и сравнил желание крымчан с энтузиазмом жителей новых регионов. "Энтузиазм связан с тем, чтобы показать и России "что мы новые граждане", и Украине показать, "что мы идем и голосуем за Россию", - добавил политолог. ВЫБОРЫ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОГО ШОУ Выборы губернаторов российский субъектов проходят в условиях отсутствия запроса на политические распри и ожесточения, заявили опрошенные политологи. "Я вижу отсутствие запроса на политические распри и политические шоу. Запрос на консолидацию, поэтому везде довольно уверенно идут к победе кандидаты которые были поддержаны президентом", - сказала Кислицына. Она подчеркнула, что из 21 региона только в четырех переизбираются врио, а 17 губернаторов идут на второй губернаторский срок. "Это про то, что политический курс страны и регионов достаточно устойчивый и если такое количество глав регионов переизбираются на второй срок, значит они попадают под запросы и ожидания граждан и жителей своего региона", - считает Кислицына. По мнению Матвейчева, губернаторские выборы носят референдумный характер. "Действующему главе оказывают либо не оказывают доверие", - пояснил Матвейчев. Кроме того, по его словам, на рейтинг действующих губернаторов также повлияла специальная военная операция. "Люди во время СВО объединились вокруг президента, власти в целом, государства, а следовательно, губернаторов и правящих партий. Отсюда этой ожесточенности нет, оппозиция, особенно либеральная, вообще уехала из страны, другая оппозиция больше старается работать на получение популярности на СВО помощи", - отметил Матвейчев.

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https://ria.ru/20230909/vybory-1895204961.html

https://ria.ru/20230909/nablyudatel-1895194707.html

https://ria.ru/20230909/nablyudateli-1895179541.html

https://ria.ru/20230909/nablyudenie-1895166101.html

россия

донецкая народная республика

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, олег матвейчев, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023