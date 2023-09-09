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Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов - РИА Новости, 09.09.2023

Явка на выборах мэра Москвы в первый день составила более 20 процентов

Явка в первый день выборов мэра Москвы превысила 20 процентов, следует из данных городской избирательной комиссии столицы. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:20

2023-09-09T08:20

2023-09-09T08:55

политика

москва

россия

московская городская избирательная комиссия

новомосковский административный округ

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка в первый день выборов мэра Москвы превысила 20 процентов, следует из данных городской избирательной комиссии столицы. "Количество избирателей, принявших участие в голосовании, и процент от общего числа внесенных в списки избирателей на 20:00 — 1 565 824, 20,45%", — говорится в таблице данных по состоянию на 20:00 пятницы.Жители столицы могут проголосовать тремя способами: очно, дистанционно (для этого необходима полная учетная запись на сайте mos.ru) и при помощи терминала электронного голосования. Последний вариант подойдет тем, кто в день голосования пришел на участок, но хочет сделать свой выбор электронно.Накануне руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году Вадим Ковалев сообщал, что голосование в столице проходит в штатном режиме.Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10-е число. В единый день голосования изберут высших должностных лиц в 21 субъекте, также пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, москва, россия, московская городская избирательная комиссия, новомосковский административный округ, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023