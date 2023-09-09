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В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5 - РИА Новости, 09.09.2023
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09:13 09.09.2023 (обновлено: 09:14 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/yandexgpt-1895147034.html
В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5
В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5 - РИА Новости, 09.09.2023
В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5
Нейросеть YandexGPT уже обгоняет своего самого популярного конкурента - ChatGPT в версии 3.5 - в ответах на русском языке, а другую известную модель LLama 2 7b... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T09:13
2023-09-09T09:14
яндекс
технологии
россия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нейросеть YandexGPT уже обгоняет своего самого популярного конкурента - ChatGPT в версии 3.5 - в ответах на русском языке, а другую известную модель LLama 2 7b - и на родном для нее английском, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Наша базовая модель уверенно обгоняет в ответах на русском языке ChatGPT 3.5 и в десятках процентов случаев дает более качественный ответ, чем ChatGPT 4. Пока мы ее не догнали, но это вопрос времени. А модель LLama 2 7b по результатам тестов мы обходим уже и на английском, родном для нее языке", - рассказал Масюк. По его словам, в "Яндексе" постоянно сравнивают свою нейросеть с ChatGPT, однако однозначно сделать сейчас вывод, кто впереди, непросто. "Если нейросеть, которая решает задачки по физике, сочиняет сказку и может написать письмо руководителю, лучше делает одно и чуть хуже - другое, то мы какой вывод делаем? Она лучше или хуже?" - пояснил он. "Яндекс" запустил YandexGPT в мае текущего года. Эта нейросеть предназначена для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации, а также решения других бизнес-задач. В начале сентября была представлена YandexGPT 2, которая может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей. Чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, набрал популярность после запуска в конце ноября, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. В конце января компания Microsoft заявила, что инвестирует "миллиарды долларов" в OpenAI. В марте OpenAI представила новую мультимодальную модель искусственного интеллекта GPT 4, способную распознавать как текст, так и изображения, а также решать сложные задачи с большей точностью. Языковая модель Llama 1 была выпущена корпорацией Meta* в первом квартале 2023 года, а летом появилась ее вторая версия Llama 2, созданная Meta* совместно с Microsoft. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230713/chatgpt-1883881056.html
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яндекс, технологии, россия
Яндекс, Технологии, Россия
В "Яндексе" сравнили собственную нейросеть с ChatGPT 3.5

"Яндекс": нейросеть YandexGPT обгоняет ChatGPT 3.5 в ответах на русском языке

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Нейросеть YandexGPT уже обгоняет своего самого популярного конкурента - ChatGPT в версии 3.5 - в ответах на русском языке, а другую известную модель LLama 2 7b - и на родном для нее английском, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
"Наша базовая модель уверенно обгоняет в ответах на русском языке ChatGPT 3.5 и в десятках процентов случаев дает более качественный ответ, чем ChatGPT 4. Пока мы ее не догнали, но это вопрос времени. А модель LLama 2 7b по результатам тестов мы обходим уже и на английском, родном для нее языке", - рассказал Масюк.
По его словам, в "Яндексе" постоянно сравнивают свою нейросеть с ChatGPT, однако однозначно сделать сейчас вывод, кто впереди, непросто. "Если нейросеть, которая решает задачки по физике, сочиняет сказку и может написать письмо руководителю, лучше делает одно и чуть хуже - другое, то мы какой вывод делаем? Она лучше или хуже?" - пояснил он.
"Яндекс" запустил YandexGPT в мае текущего года. Эта нейросеть предназначена для создания чат-ботов и умных помощников, генерации, структурирования и суммаризации текстовой информации, а также решения других бизнес-задач. В начале сентября была представлена YandexGPT 2, которая может решать больше задач и более точно отвечать на запросы пользователей.
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Языковая модель Llama 1 была выпущена корпорацией Meta* в первом квартале 2023 года, а летом появилась ее вторая версия Llama 2, созданная Meta* совместно с Microsoft.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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