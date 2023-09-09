https://ria.ru/20230909/yandeks-1895138819.html
"Яндекс" занимает 90 процентов рынка умных устройств в России
"Яндекс" занимает 90 процентов рынка умных устройств в России - РИА Новости, 09.09.2023
"Яндекс" занимает 90 процентов рынка умных устройств в России
Умные устройства "Яндекса" занимают на российском рынке 90%, колонки с "Алисой" есть у 15% семей в стране, но компания хочет, чтобы она была в каждом доме,... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T07:50
2023-09-09T07:50
2023-09-09T07:50
россия
яндекс
алиса
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Умные устройства "Яндекса" занимают на российском рынке 90%, колонки с "Алисой" есть у 15% семей в стране, но компания хочет, чтобы она была в каждом доме, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк. "Что касается "Алисы", мы очень удивлены результатами в этом направлении: мы, по сути, и есть рынок умных устройств в России, наша доля – примерно 90%. И на данный момент мы уже продали порядка 7 миллионов умных колонок, и интерес к ним не снижается - выручка умных устройств в этом году растет на 70% по сравнению с прошлым годом", - сказал Масюк. Компания, по его словам, планирует и дальше расширять долю на рынке: "Если просто представить, что в России около 50 миллионов семей, только у 15% из них есть наши колонки. Наша задача, конечно, чтобы "Алиса" была в каждом доме", - отметил он. Масюк напомнил, что недавно "Яндекс" запустил на рынок умные телевизоры, с которыми компания хочет повторить успех колонок, так как телевизор дома может стать полноценной заменой телефону: "С ним можно делать буквально все то же самое, только на большом экране, и управлять голосом". Первая умная колонка с Алисой - "Яндекс.Станция" - вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года - "Яндекс.Станция Макс". В июле 2021 года компания выпустила новую умную колонку "Яндекс.Станция Лайт". Сейчас Алиса есть также в умных колонках сторонних производителей. В августе 2023 года "Яндекс" представил две умные телевизионные станции - "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок, предзаказ на них уже открыт.
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россия, яндекс, алиса
"Яндекс" занимает 90 процентов рынка умных устройств в России
В "Яндексе" сообщили, что умные устройства компании занимают 90 процентов рынка
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Умные устройства "Яндекса" занимают на российском рынке 90%, колонки с "Алисой" есть у 15% семей в стране, но компания хочет, чтобы она была в каждом доме, рассказал в интервью РИА Новости директор бизнес-группы поиска и рекламных технологий "Яндекса" Дмитрий Масюк.
«
"Что касается "Алисы", мы очень удивлены результатами в этом направлении: мы, по сути, и есть рынок умных устройств в России, наша доля – примерно 90%. И на данный момент мы уже продали порядка 7 миллионов умных колонок, и интерес к ним не снижается - выручка умных устройств в этом году растет на 70% по сравнению с прошлым годом", - сказал Масюк.
Компания, по его словам, планирует и дальше расширять долю на рынке: "Если просто представить, что в России около 50 миллионов семей, только у 15% из них есть наши колонки. Наша задача, конечно, чтобы "Алиса" была в каждом доме", - отметил он.
Масюк напомнил, что недавно "Яндекс" запустил на рынок умные телевизоры, с которыми компания хочет повторить успех колонок, так как телевизор дома может стать полноценной заменой телефону: "С ним можно делать буквально все то же самое, только на большом экране, и управлять голосом".
Первая умная колонка с Алисой - "Яндекс.Станция" - вышла в 2018 году. Через год появилась более компактная "Станция Мини", а в ноябре 2020 года - "Яндекс.Станция Макс". В июле 2021 года компания выпустила новую умную колонку "Яндекс.Станция Лайт". Сейчас Алиса есть также в умных колонках сторонних производителей. В августе 2023 года "Яндекс" представил две умные телевизионные станции - "ТВ Станцию" и "ТВ Станцию Про", которые объединяют технологии телевизоров и умных колонок, предзаказ на них уже открыт.
В "Яндексе" рассказали о внедрении нейросети в свои продукты