https://ria.ru/20230909/yakutsk-1895165786.html

На выборах главы Якутии проголосовали два столетних долгожителя

На выборах главы Якутии проголосовали два столетних долгожителя - РИА Новости, 09.09.2023

На выборах главы Якутии проголосовали два столетних долгожителя

Два 100-летних долгожителя города Якутска проголосовали на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:20

2023-09-09T12:20

2023-09-09T12:20

единый день голосования в россии — 2023

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 9 сен - РИА Новости. Два 100-летних долгожителя города Якутска проголосовали на выборах главы региона, передает корреспондент РИА Новости. Сегодня столица Республики Саха (Якутия) отмечает 391-летнюю годовщину со дня основания. По информации Якутской городской территориальной избирательной комиссии, во второй день выборов горожане продолжают активно приходить на свои избирательные участки. Работники УИК и голосующие выглядят нарядно, многие явились голосовать в национальных костюмах. Особенный посетитель сегодня был в УИК №707 в здании мединститута Северо-Восточного федерального университета. "К нам в УИК сегодня пришла голосовать Анисья Гаврильевна Габышева. Ей на днях исполняется сто лет. Пожилая избирательница пришла в сопровождении дочери и зятя. Конечно же, в кабинку для голосования зашла одна. Выглядит Анисья Гаврильевна бодрячком, говорит, всегда участвует на выборах. Мы сфотографировались с ней, вручили памятный сувенир и пожелали встретиться на выборах в следующем году", - рассказала председатель участковой комиссии Эльвира Бендит. Свой гражданский долг исполнил и другой долгожитель - ветеран Великой Отечественной войны, 100-летний Семен Иванович Колтовской. По состоянию здоровья он проголосовал на дому. "Вековой юбилей у папы исполнился 14 сентября, ему скоро будет 101 год. Папа никогда не пропускает выборы", - рассказала агентству его дочь, Мария Колтовская. Ранее сообщалось о том, что более 20% от общего числа избирателей проголосовали в Якутии по итогам первого дня выборов. За пост главы Якутии будут бороться четыре кандидата: действующий глава республики Айсен Николаев ("Единая Россия"), Гаврил Парахин (ЛДПР), Виктор Губарев (КПРФ), Игорь Борисов ("Коммунисты России"). Прямые выборы продлятся три дня - 8, 9 и 10 сентября. Также якутянам предстоит выбрать депутатов седьмого созыва Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). По данным ЦИК Якутии, на выборах в Ил Тумэн представлены шесть партий – "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты за правду", "Родина" и "Новые люди". Всего число кандидатов составило 592 человека. По данным государственной автоматизированной системы "Выборы", численность избирателей в Якутии составила 641 592 человека.

https://ria.ru/20230908/yakutiya-1895064657.html

https://ria.ru/20230909/vybory-1895149828.html

якутск

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, якутск, республика саха (якутия)