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Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023
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22:01 09.09.2023
https://ria.ru/20230909/vybory-1895243742.html
Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ
Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023
Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ
Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и рассказал, что проголосовал на выборах мэра... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T22:01
2023-09-09T22:01
политика
москва
тимати (тимур юнусов)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и рассказал, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ). "Я именно через терминал электронного голосования проголосовал. Меня он тоже заинтересовал, он очень быстрый, понравилось. Я паспорт раскрыл, приложил и проголосовал. Было здорово. Удобно", - сказал Юнусов. Он также отметил, что в штабе "все организовано на высоком уровне".
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политика, москва, тимати (тимур юнусов)
Политика, Москва, Тимати (Тимур Юнусов)
Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ

Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью терминала ТЭГ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРэпер Тимур Юнусов
Рэпер Тимур Юнусов - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рэпер Тимур Юнусов . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и рассказал, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ).
«
"Я именно через терминал электронного голосования проголосовал. Меня он тоже заинтересовал, он очень быстрый, понравилось. Я паспорт раскрыл, приложил и проголосовал. Было здорово. Удобно", - сказал Юнусов.
Он также отметил, что в штабе "все организовано на высоком уровне".
Работа участков для голосования в Москве на выборах мэра столицы - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
Половина москвичей, голосующих на участках, выбирают ТЭГ
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