https://ria.ru/20230909/vybory-1895243742.html

Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ

Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ - РИА Новости, 09.09.2023

Рэпер Тимати сообщил, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью ТЭГ

Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и рассказал, что проголосовал на выборах мэра... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T22:01

2023-09-09T22:01

2023-09-09T22:01

политика

москва

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Рэпер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, приехал в Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве и рассказал, что проголосовал на выборах мэра Москвы с помощью терминала электронного голосования (ТЭГ). "Я именно через терминал электронного голосования проголосовал. Меня он тоже заинтересовал, он очень быстрый, понравилось. Я паспорт раскрыл, приложил и проголосовал. Было здорово. Удобно", - сказал Юнусов. Он также отметил, что в штабе "все организовано на высоком уровне".

https://ria.ru/20230909/teg-1895196204.html

москва

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политика, москва, тимати (тимур юнусов)