https://ria.ru/20230909/vybory-1895201209.html

В выборах мэра Москвы приняли участие более 2,2 миллиона человек

В выборах мэра Москвы приняли участие более 2,2 миллиона человек - РИА Новости, 09.09.2023

В выборах мэра Москвы приняли участие более 2,2 миллиона человек

За два дня более 2,2 миллионов человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T15:50

2023-09-09T15:50

2023-09-09T15:50

политика

москва

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За два дня более 2,2 миллионов человек приняли участие в голосовании на выборах мэра Москвы, сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев. "В настоящее время в выборах мэра приняли участие уже 2 миллиона 243 тысячи человек. При этом большинство из них проголосовали онлайн, потому что это самый быстрый и удобный из существующих сегодня способов сделать свой выбор и выполнить свой гражданский долг", - приводятся его слова в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2023 году. Он также добавил, что выборы проходят штатно. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/nastroy-1895199256.html

https://ria.ru/20230909/putin-1895168252.html

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политика, москва, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023, россия, донецкая народная республика