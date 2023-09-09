https://ria.ru/20230909/vybory-1895170788.html

На выборах в Алтайском крае проголосовали 13,94 процента избирателей

На выборах в Алтайском крае проголосовали 13,94 процента избирателей - РИА Новости, 09.09.2023

На выборах в Алтайском крае проголосовали 13,94 процента избирателей

Почти 14% избирателей, это более 230 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального избиркома. РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T13:02

2023-09-09T13:02

2023-09-09T13:02

политика

алтайский край

алейский район

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БАРНАУЛ, 9 сен - РИА Новости. Почти 14% избирателей, это более 230 тысяч человек проголосовали на выборах губернатора Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального избиркома. "На 15 часов (11.00 мск - ред.) 9 сентября участие в голосовании на выборах губернатора Алтайского края приняли 230 207 человек, что составляет 13,94% от внесенных в списки избирателей", - говорится в сообщении. Лидером по числу проголосовавших стало закрытое административно–территориальное образование Сибирский – явка составила 47,8%. В Алейском районе на избирательных участках проголосовали 37,3% избирателей, Родинском – 37,2%, Суетском – 37,1% избирателей. Явка на губернаторских выборах 2018 года в Алтайском крае составила 37,28%, тогда выборы проходили один день. В пятницу началось трехдневное голосование на выборах губернатора Алтайского края. На пост претендуют: действующий глава региона Виктор Томенко ("Единая Россия"), Евгения Боровикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За Правду"), Сергей Булаев (ЛДПР) и Сергей Малинкович ("Коммунисты России"). Как сообщили РИА Новости в избиркоме Алтайского края, численность избирателей в регионе составляет порядка 1 миллиона 767 тысяч человек. В крае на выборах работают 1700 участковых избирательных комиссий, в том числе 15 избирательных участков в местах временного пребывания избирателей.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html

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Варвара Скокшина

политика, алтайский край, алейский район, виктор томенко, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования в россии — 2023