https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html

В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах

В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах - РИА Новости, 09.09.2023

В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах

Выборы в новых регионах РФ проходят с высокой активностью, в отдельных случаях голосование проводят, проявляя героизм, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T12:18

2023-09-09T12:18

2023-09-09T12:27

единый день голосования в россии — 2023

дмитрий песков

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ проходят с высокой активностью, в отдельных случаях голосование проводят, проявляя героизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в субботу."Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее весьма и весьма эффективно. Действительно, проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование. И, конечно, сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах, но в остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки", - прокомментировал Песков ход голосования в новых регионах РФ.Выборы в России в большинстве регионов проходят три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230908/pvo-1894984985.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, дмитрий песков, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика