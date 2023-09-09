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В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах - РИА Новости, 09.09.2023
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12:18 09.09.2023 (обновлено: 12:27 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vybory-1895165445.html
В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах
В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах - РИА Новости, 09.09.2023
В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах
Выборы в новых регионах РФ проходят с высокой активностью, в отдельных случаях голосование проводят, проявляя героизм, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T12:18
2023-09-09T12:27
единый день голосования в россии — 2023
дмитрий песков
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ проходят с высокой активностью, в отдельных случаях голосование проводят, проявляя героизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в субботу."Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее весьма и весьма эффективно. Действительно, проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование. И, конечно, сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах, но в остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки", - прокомментировал Песков ход голосования в новых регионах РФ.Выборы в России в большинстве регионов проходят три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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единый день голосования в россии — 2023, дмитрий песков, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика
Единый день голосования в России — 2023, Дмитрий Песков, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика
В Кремле оценили активность на выборах в новых регионах

Песков: можно говорить о высокой активности на выборах в новых регионах

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкРегистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Регистрация избирателей на выборах в парламент и органы самоуправления в Единый день голосования на избирательном участке в школе No5 Донецка
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Выборы в новых регионах РФ проходят с высокой активностью, в отдельных случаях голосование проводят, проявляя героизм, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в субботу.
"Необычное голосование в ряде регионов, которое тем не менее весьма и весьма эффективно. Действительно, проявляя героизм в отдельных случаях, проводят это голосование. И, конечно, сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах, но в остальном давайте дождемся завершения голосования перед тем, как давать оценки", - прокомментировал Песков ход голосования в новых регионах РФ.
Выборы в России в большинстве регионов проходят три дня, начиная с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В Единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
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