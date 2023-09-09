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Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах - РИА Новости, 09.09.2023
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11:37 09.09.2023 (обновлено: 11:38 09.09.2023)
https://ria.ru/20230909/vybory-1895160223.html
Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах
Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах - РИА Новости, 09.09.2023
Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах
Центральная избирательная комиссия РФ за последние пять дней получила около 100 однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования, за всем... РИА Новости, 09.09.2023
2023-09-09T11:37
2023-09-09T11:38
политика
россия
самарское
донецкая народная республика
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии — 2023
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ за последние пять дней получила около 100 однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования, за всем этим стоит ликвидированная за экстремизм партия, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. "С начала этой недели из различных регионов стали поступать однотипные обращения, представляющие собой заполненную форму, где от руки вписываются данные заявителя и наименование выборов. Около 100 подобных шаблонов-писем только за последние 5 дней поступило к нам из 14 регионов, преимущественно из Самарской, Ивановской, Орловской областей", - сказала Памфилова на брифинге, говоря об очередных организованных вбросов. По ее словам, подписавшие эти обращения заявляют якобы "об отказе от участия в выборах, потому что их не устраивает порядок выдвижения кандидатов". "Хотя вы сами видели, что у нас процент отказов ничтожен, менее 1,5%", - добавила Памфилова. По ее словам, "исполнители акции" шаблонных обращений приводят наличие муниципального фильтра, отсутствие графы "против всех", механизм голосования в течение нескольких дней и так далее. "За этой акцией стоит давно отошедшая в историю, ликвидированная (за экстремизм - ред.) решением Верховного суда партия "Воля"*, руководитель которой - Светлана Лада-Русь Пеунова (внесена в список иноагентов - ред.) - заочно арестована судом в 2016 году, объявлена в федеральный и международный розыск, скрывается за границей, но вот некая "отрыжка" такая ее", - заявила Памфилова. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.* Экстремистская организация, запрещена в России
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политика, россия, самарское, донецкая народная республика, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023
Политика, Россия, Самарское, Донецкая Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России — 2023
Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах

Памфилова сообщила о ста однотипных обращениях-вбросах о нарушениях на выборах

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Единый день голосования в России
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ за последние пять дней получила около 100 однотипных обращений-вбросов о возможных нарушениях в ходе голосования, за всем этим стоит ликвидированная за экстремизм партия, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
"С начала этой недели из различных регионов стали поступать однотипные обращения, представляющие собой заполненную форму, где от руки вписываются данные заявителя и наименование выборов. Около 100 подобных шаблонов-писем только за последние 5 дней поступило к нам из 14 регионов, преимущественно из Самарской, Ивановской, Орловской областей", - сказала Памфилова на брифинге, говоря об очередных организованных вбросов.
По ее словам, подписавшие эти обращения заявляют якобы "об отказе от участия в выборах, потому что их не устраивает порядок выдвижения кандидатов". "Хотя вы сами видели, что у нас процент отказов ничтожен, менее 1,5%", - добавила Памфилова.
По ее словам, "исполнители акции" шаблонных обращений приводят наличие муниципального фильтра, отсутствие графы "против всех", механизм голосования в течение нескольких дней и так далее.
Терминал электронного голосования (ТЭГ) и устройство для голосования на дому в общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
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"За этой акцией стоит давно отошедшая в историю, ликвидированная (за экстремизм - ред.) решением Верховного суда партия "Воля"*, руководитель которой - Светлана Лада-Русь Пеунова (внесена в список иноагентов - ред.) - заочно арестована судом в 2016 году, объявлена в федеральный и международный розыск, скрывается за границей, но вот некая "отрыжка" такая ее", - заявила Памфилова.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Выборы мэра Москвы в Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
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ПолитикаРоссияСамарскоеДонецкая Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России — 2023
 
 
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