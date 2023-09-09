Иностранный наблюдатель отметил демократичность выборов в ЛНР
Иностранный наблюдатель отметил демократичность и прозрачность выборов в ЛНР
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
Мужчина голосует на выборах в парламент и органы самоуправления на избирательном участке в ЛНР
ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Выборы в Луганской Народной Республике проходят прозрачно и демократично, заявил журналистам эксперт в области геополитики из Италии Джорджо Дески, присутствующий в качестве наблюдателя на выборах в ЛНР.
"Мы вчера были на избирательных участках, и хочется подчеркнуть два пункта, которые для меня являются фундаментальными: демократичность и прозрачность выборного процесса. Люди, которые сегодня приходят на избирательные участки, по сути, уже сделали свой исторический выбор и сегодня его подтверждают", - сказал наблюдатель.
Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.