https://ria.ru/20230909/vybory-1895155666.html

Иностранный наблюдатель отметил демократичность выборов в ЛНР

Иностранный наблюдатель отметил демократичность выборов в ЛНР - РИА Новости, 09.09.2023

Иностранный наблюдатель отметил демократичность выборов в ЛНР

Выборы в Луганской Народной Республике проходят прозрачно и демократично, заявил журналистам эксперт в области геополитики из Италии Джорджо Дески,... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T10:49

2023-09-09T10:49

2023-09-09T10:49

единый день голосования в россии — 2023

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 9 сен - РИА Новости. Выборы в Луганской Народной Республике проходят прозрачно и демократично, заявил журналистам эксперт в области геополитики из Италии Джорджо Дески, присутствующий в качестве наблюдателя на выборах в ЛНР. "Мы вчера были на избирательных участках, и хочется подчеркнуть два пункта, которые для меня являются фундаментальными: демократичность и прозрачность выборного процесса. Люди, которые сегодня приходят на избирательные участки, по сути, уже сделали свой исторический выбор и сегодня его подтверждают", - сказал наблюдатель. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов проходят три дня и начались с 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/vybory-1895150766.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

единый день голосования в россии — 2023, луганская народная республика