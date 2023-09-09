https://ria.ru/20230909/vybory-1895150766.html

Новые регионы лидируют в явке на выборах

Новые регионы лидируют в явке на выборах - РИА Новости, 09.09.2023

Новые регионы лидируют в явке на выборах

Новые регионы лидируют по явке на выборах в Единый день голосования, а Донецкая Народная Республика показала лучший результат явки по стране, сообщил... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:54

2023-09-09T09:54

2023-09-09T09:54

политика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

александр сидякин

единая россия

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Новые регионы лидируют по явке на выборах в Единый день голосования, а Донецкая Народная Республика показала лучший результат явки по стране, сообщил руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин, который назначен уполномоченным от партии за выборы в четырех новых регионах. "Новые регионы являются абсолютными лидерами по явке на выборах-2023. Во всех четырех субъектах РФ проходило досрочное голосование, а 8-10 сентября оно проходит в выездном формате и на стационарных участках. С учетом досрочного голосования в ДНР свой выбор сделали почти 60% избирателей – это лучший результат явки по стране", - сказал Сидякин, чьи слова приводит пресс-служба партии. По его данным, в Херсонской области явка составляет почти 58,5%, в ЛНР – почти 43%, Запорожская область по состоянию на вечер 8 сентября практически преодолела 38%. "Во всех регионах интерес к голосованию огромный. Причем активность проявляют люди самых разных возрастов. Они говорят, что возлагают надежды на своих кандидатов, ждут изменений жизни к лучшему в составе России, благодарят за помощь в восстановлении городов и сел регионы-шефы", - отметил Сидякин. Кроме того, он рассказал, что голосование проходит организованно даже там, где на участках наблюдается скопление людей. "Для жителей это праздник и, конечно, тоже ответственность. В эти дни они определяют тех, кто будет заниматься развитием новых регионов, продолжать их интеграцию, помогать приводить в соответствие с общероссийскими все нормы", - подчеркнул Сидякин и добавил, что нарушений во время голосования не выявлено. "Это констатируют наши наблюдатели. Они работают с первого дня досрочного голосования", - отметил он. Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/podmoskove-1895141883.html

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донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, донецкая народная республика, херсонская область , александр сидякин, единая россия, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023