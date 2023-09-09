https://ria.ru/20230909/vybory-1895149828.html

В "Единой России" назвали самые активные на выборах регионы

В "Единой России" назвали самые активные на выборах регионы - РИА Новости, 09.09.2023

В "Единой России" назвали самые активные на выборах регионы

Жители Кемеровской области по итогам первого дня голосования проявили наибольшую активность на выборах в заксобрания, а на выборах в гордуму активнее всего... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T09:41

2023-09-09T09:41

2023-09-09T09:41

сергей перминов

единый день голосования в россии — 2023

единая россия

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Жители Кемеровской области по итогам первого дня голосования проявили наибольшую активность на выборах в заксобрания, а на выборах в гордуму активнее всего голосуют в Якутске, сообщил замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов. "На выборах в заксобрания (без учета новых регионов – ред.) наиболее активны жители Кемеровской области. В Кузбассе проголосовали почти 47% избирателей", - рассказал Перминов. Также, по его словам, лидируют Якутия, Ростовская, Смоленская, Ульяновская области, Калмыкия. На выборах гордум активнее всего голосуют жители Якутска. "Также наши наблюдатели сообщают о высокой явке в Майкопе Республики Адыгея, Красноярске, Волгограде", - сказал замсекретаря Генсовета "Единой России". Выборы в России в единый день голосования в большинстве регионов будут проходить три дня и начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230909/yavka-1895139894.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей перминов, единый день голосования в россии — 2023, единая россия