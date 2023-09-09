https://ria.ru/20230909/vybory-1895144684.html

Первый день выборов в Москве прошел позитивно, заявили в Мосгоризбиркоме

Первый день выборов в Москве прошел позитивно, заявили в Мосгоризбиркоме - РИА Новости, 09.09.2023

Первый день выборов в Москве прошел позитивно, заявили в Мосгоризбиркоме

Первый день выборов в Москве прошел достаточно позитивно, достигли результатов, которыми можно гордиться, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга... РИА Новости, 09.09.2023

2023-09-09T08:54

2023-09-09T08:54

2023-09-09T08:54

политика

москва

россия

новомосковский административный округ

ольга кириллова

мосгоризбирком

госдума рф

единый день голосования в россии — 2023

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Первый день выборов в Москве прошел достаточно позитивно, достигли результатов, которыми можно гордиться, сообщила журналистам глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Вчерашний день мы отмечаем, что прошел достаточно позитивно, справились с трудностями, достигли тех результатов, которыми можно гордиться", - сказала Кириллова. Выборы в России в большинстве регионов начались 8 сентября и продлятся по 10 число. В единый день голосования запланированы выборы высших должностных лиц в 21 субъекте РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В Москве выбирают мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

https://ria.ru/20230909/podmoskove-1895141883.html

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Варвара Скокшина

политика, москва, россия, новомосковский административный округ, ольга кириллова, мосгоризбирком, госдума рф, единый день голосования в россии — 2023